Roma | senza Champions servono 60 milioni

Roma - giovane accoltellato forse senza motivo mentre compra le sigarette al self service : La Capitale è sempre meno sicura, a Roma ora può essere pericoloso anche comprare le sigarette al distributore automatico. E' quanto successo a un giovane ragazzo di 18 anni che, in compagnia della fidanzata, venerdì scorso si trovava di fronte a un self service di tabacco nel quartiere di Tor Sapienza. All'improvviso è sbucato un individuo, incappucciato, e lo ha colpito al braccio con un coltello. Roma, 18enne accoltellato davanti al ...

Gazzetta : “Senza Champions - la Roma deve vendere : servono 60 milioni” : Si vende anche senza Champions Al momento, mancano dieci giornate alla fine del campionato, la Roma è a quattro punti dalla Champions. Se i giallorossi di Ranieri (fino a pochi giorni fa di Di Francesco) non riuscissero a centrare il quarto posto, si renderebbero inevitabili una o più cessioni. La Gazzetta scrive: una Roma fuori dalla coppa che conta dopo cinque stagioni (dove c’e` stata anche quella dell’eliminazione ai playoff con il Porto ...

Sarri - Gasperini o Giampaolo per la Roma : ecco chi può partire senza Champions : La squadra è nervosa e, sempre secondo la Gazzetta dello Sport , sabato nello spogliatoio ci sarebbe stata un'accesa discussione tra un paio di giocatori durante l'intervallo. senza la qualificazione ...

Roma - senza Champions sarà rivoluzione. Ecco chi può partire : Roma - 'senza la qualificazione alla Champions League in parecchi cambieranno aria, si avrebbe un ridimensionamento di tutto' . Claudio Ranieri dopo la sconfitta contro la Spal è stato chiaro, senza ...

Guardie Giurate l'Aquila - l'allarme di Romagnuolo : senza stipendio da gennaio mentre il Molise muore : Nel Molise, ogni giorno ne succedono di tutti i colori e, mentre la politica parla, bisbiglia, promette, litiga, chiacchiera e sorvola su molte cose serie che riguardano i reali problemi dei ...

Roma - Ranieri lancia l’allarme dopo il ko con la Spal : “senza Champions - molti giocatori cambieranno aria” : L’allenatore della Roma ha commentato con amarezza il ko subito contro la Spal, paventando molti addii in caso di mancata qualificazione in Champions Situazione delicata in casa Roma, la sconfitta della Spal complica particolarmente la corsa verso la zona Champions dei giallorossi, incapaci di sfruttare lo scontro diretto tra Milan e Inter. Filippo Rubin/LaPresse Un 2-1 difficile da digerire per Ranieri, che ha lanciato ...

Roma - Ranieri : 'Senza Champions via in parecchi - perso contro una squadra che guadagna molto meno. Il rigore...' : esterno della Roma sul campo della SPAL ai microfoni di Sky Sport : 'Abbiamo giocato contro una squadra, noi non siamo stati squadra, abbiamo messo solo buona volontà, ma senza organizzazione non va ...

Sui bus di Roma multate 700 persone al giorno senza biglietto : I dati Atac sono in deciso miglioramento rispetto a quelli registrati a febbraio 2018. A febbraio 2019, fa sapere in una nota l'azienda del trasporto

Roma - sottopasso Colombo dormitorio dei senzatetto : sgomberate 25 persone. FOTO : Roma, sottopasso Colombo dormitorio dei senzatetto: sgomberate 25 persone. FOTO La polizia locale capitolina è intervenuta in quello che era diventato il rifugio di numerose persone, tutte identificate. L’area, adibita dagli occupanti anche come magazzino di merce usata , era in pessime condizioni sanitarie ed è stata messa in ...

Roma - Ranieri : "Voglio una squadra attenta e senza paura. Dzeko e Schick insieme" : "Contro la Spal dovremo essere attenti e compatti. E voglio una squadra senza paura". Claudio Ranieri carica la sua Roma in vista della trasferta di sabato. Dal 1' si vedranno insieme Dzeko e Schick . ...

Roma - Ranieri : 'C'è predisposizione a fare quello che chiedo. Voglio una squadra senza condizionamenti' : 'La squadra ha risposto sufficientemente bene sulle prime cose che ho chiesto. So che non posso chiedere molto di più perché sono abituati a giocare in una determinata maniere e quindi non vedo tutto ...

Silvia Romano - che fine ha fatto la volontaria? Troppe le domande senza risposta : Che fine ha fatto Silvia Romano? Sono passati ormai 114 giorni da quando non si sa più nulla della giovane volontaria di Milano rapita in un villaggio di Chakama, in Kenya. Come riporta il Quotidiano Nazionale, le ultime notizie, per quanto lacunose, sono quelle arrivate dalla polizia kenyota lo sco

Roma : piccolo salto nel futuro per Capitale - provati minibus Navya senza autisti : Roma – Un breve salto nel futuro per provare i bus a guida autonoma che potrebbero arrivare, un giorno, sulle strade di Roma. Ma ancora senza impegni vincolanti. E’ stato presentato questa mattina nel piazzale della sede dell’agenzia Roma servizi per la Mobilita’ il prototipo di un minibus dell’azienda ‘Navya’, 100% elettrico e soprattutto a guida autonoma, in altre parole senza autisti a bordo. Il ...

Roma - Florenzi senza pace : un dolore al ginocchio sinistro lo condiziona da mesi : I fischi, gli insulti e quel rapporto difficile con i tifosi dopo il tira e molla per il rinnovo del contratto. Alessandro Florenzi sta vivendo un periodo difficile in casa Roma : le prestazioni ...