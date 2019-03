Roma | mistero Trigoria | chi decide il futuro del club?

ilmessaggero

(Di lunedì 18 marzo 2019) Quando, come accaduto ieri, la Lazio demolisce in scioltezza il Parma a conferma delle sue notevoli qualità tecniche, sale il rammarico per le tante occasioni perse in campo e al calciomercato. Con un ...

fattoquotidiano : CASO CONSIP Carlo Russo non è più un mistero: esperti tedeschi sono riusciti a sbloccare il suo cellulare. Il conte… - notizieasroma : Mistero #Roma, chi decide il futuro del club? - RiccardoPennisi : @Retake_Roma @virginiaraggi @rep_roma @corriereroma @ilmessaggeroit @tempoweb @romatoday @SaiCheARoma @romait_it… -