Roma | 3 persone in manette dopo controlli durante movida a Trastevere

Sciopero generale edili - 15mila persone a Roma : "Bisogna rilanciare l'economia e avviare i cantieri, le risorse, i soldi ci sono: è criminale non spenderli, così si ammazza l'economia. Serve la volontà politica per farlo", gli fa eco il segretario ...

Global Strike for Future : 6mila persone al corteo - Roma risponde alla chiamata di Greta Thunberg : Roma risponde alla chiamata di Greta Thunberg. Secondo le forze dell’ordine sono almeno 6000 gli studenti che oggi partecipano al Global Strike for Future per il clima nella Capitale. Il corteo è partito dal Colosseo e ha percorso via dei Fori imperiali, arrivando a fianco dell’Altare della Patria, dove parleranno tanti giovani ed il geologo Mario Tozzi. Fra gli slogan: “Ci siamo rotti i polmoni“, “ci riprendiamo il ...

Sui bus di Roma multate 700 persone al giorno senza biglietto : I dati Atac sono in deciso miglioramento rispetto a quelli registrati a febbraio 2018. A febbraio 2019, fa sapere in una nota l'azienda del trasporto

Roma - sottopasso Colombo dormitorio dei senzatetto : sgomberate 25 persone. FOTO : Roma, sottopasso Colombo dormitorio dei senzatetto: sgomberate 25 persone. FOTO La polizia locale capitolina è intervenuta in quello che era diventato il rifugio di numerose persone, tutte identificate. L’area, adibita dagli occupanti anche come magazzino di merce usata , era in pessime condizioni sanitarie ed è stata messa in ...

Roma : in manette 3 persone che rapinarono con mazza baseball supermercato : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Prenestina, coordinati dal Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti della Procura di Roma, sono riusciti a dare un volto ed un nome ai tre autori di due violente rapine, avvenute il 5 e il 25 gennaio scorso ai danni di due fratelli bengalesi, gestori di un minimarket di via Crispolti. In tre, due 18enni e un minorenne, tutti Romani, rapinarono dell’incasso, del telefono e ...

Roma : sgombero ex Mira-Lanza - identificate 37 persone : Roma – Avviate questa mattina all’alba le operazioni per liberare l’area ex Mira Lanza, da parte del Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale, che sta provvedendo a dare esecuzione ad un’ordinanza dell’Autorita’ giudiziaria. Al momento sono state identificate 37 persone, tutte di nazionalita’ straniera. Tutte hanno rifiutato l’assistenza alloggiativa proposta dal Comune di Roma. Tre ...

Roma : sequestrati 10 metri cubi merci e fermate 15 persone in mercato abusivo : Roma – La Polizia locale di Roma questa mattina e’ intervenuta a piazzale delle Gardenie, presso un mercato abusivo, dove ha fermato 15 persone. Grazie all’operazione del V gruppo di Polizia locale di Roma Capitale, diretto da Mario De Sclavis, sono stati sequestrati oltre 10 metri cubi di merci, in buona parte provenienti da attivita’ di rovistaggio dai cassonetti. Quindici appunto le persone fermate, tutte di ...

Roma : borseggiatori prendono di mira turisti - 6 persone in manette : Roma – Nel corso dei quotidiani servizi mirati alla prevenzione e repressione dei reati ai danni dei tanti turisti che affollano il centro storico della Capitale, i Carabinieri della Compagnia Roma centro hanno arrestato sei borseggiatori in poche ore. A Fontana di Trevi, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno bloccato tre cittadini cileni, un uomo di 31 anni e due donne di 33 e 64 anni, che avevano derubato una ...

Roma. Rafforzate misure a sostegno delle persone con disabilità gravissima : Conclusa con successo la sperimentazione durata un anno, è stata approvata dalla Giunta capitolina l’entrata a regime delle linee guida

Roma : a Trastevere 3 persone in manette a seguito controlli antidroga : Roma – Nell’ambito dei controlli di Polizia nel quartiere “Trastevere”, particolarmente interessato al fenomeno della “movida”, sono stati intensificati i servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nonche’ i controlli amministrativi agli esercizi pubblici dediti alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Gli agenti del Commissariato Trastevere- diretto da Fabrizio ...

Lazio - Marco Parolo e la settimana del derby : “qui a Roma cambiano gli occhi delle persone” : Lazio, Marco Parolo sa bene quanto conti vincere il derby contro la Roma, sabato sera sarà spettacolo allo stadio Olimpico “Nella settimana del derby a Roma cambiano gli occhi delle persone. Si trasformano, diventano adrenalinici, qualcosa di molto intenso e quando poi vieni a vivere qui, in qualche modo lo fai tuo“. Sono le parole del centrocampista della Lazio, Marco Parolo a Dazn in vista del derby, Lazio-Roma di sabato ...

Roma : ampia operazione antidroga al Quartaccio - 20 persone in manette : Roma – Questa mattina gli investigatori del Commissariato Primavalle, coadiuvati dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Reparto Prevenzione Crimine Lazio e con l’ausilio di un elicottero della Polizia, hanno eseguito, nella borgata ‘Quartaccio’, 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere per violazione legge stupefacenti richieste dalla locale Procura della Repubblica Direzione ...

A Roma - in viale Mazzini - un pino è caduto schiacciando tre automobili : due persone sono state ferite - una in modo grave : A Roma, in viale Mazzini, davanti alla sede della Corte dei Conti, un pino è caduto schiacciando tre automobili parcheggiate. Due persone sono state ferite, una in modo grave. La strada è stata chiusa al traffico. #Roma #25feb 9:45, cade