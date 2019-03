Rocco Schiavone 3 | le novità della terza stagione e le new entry

Al via le riprese di Rocco Schiavone 3 - Marco Giallini torna sul set : i titoli dei nuovi episodi : Sono iniziate le riprese di Rocco Schiavone 3, l'apprezzata serie prodotta da Cross Productions e Rai Fiction. Atteso sul set il cast al completo, guidato dall'attore romano Marco Giallini. La fiction è tratta dai gialli campioni di incasso di Antonio Manzini, pubblicati da Sellerio Editore, e nelle passate stagioni si è sempre rivelata un successo editoriale e di ascolti tv. Il secondo ciclo di episodi, andato in onda lo scorso ottobre, ha ...

Casting per la fiction di RAI Due 'Rocco Schiavone' e per uno spot pubblicitario in Puglia : Selezioni aperte per la nuova stagione della nota fiction in onda su RAI Due dal titolo Rocco Schiavone, con Marco Giallini. Sono, inoltre, in corso i Casting per la realizzazione di uno spot pubblicitario prodotto da Smile Vision, che verrà girato in Puglia. Casting per la fiction Rocco Schiavone Sono tuttora aperti i Casting per la ricerca di comparse per la terza stagione della fiction di RAI Due dal titolo Rocco Schiavone, con l'attore Marco ...

Ritorna 'Ti racconto un libro' : si parte con Manzini e il suo tormentato Rocco Schiavone : Fantasmi, paure e torme di bambini evanescenti che occupano lo spazio in silenzio sono invece i protagonisti di ' Da un altro mondo' della scrittrice palermitana Evelina Santangelo che sarà a ...

Rocco Schiavone trionfa in Germania : oltre tre milioni di ascolti alla prima : Rocco Schiavone è giunto in Germania. La serie di Rai 2 ha oltrepassato le Alpi e raggiunto i piccoli schermi teutonici lo scorso 26 gennaio, sulle frequenze pubbliche Ard, con il primo episodio della prima stagione Pista nera. Il vicequestore, interpretato da Marco Giallini e nato dalla penna di Antonio Manzini, le cui avventure televisive sono state prodotte da Rai Fiction, Cross Productions e Beta Film, è stato seguito da 3.1 milioni ...

'Rien ne va plus' : è tornato Rocco Schiavone - è già successo per Antonio Manzini : Il protagonista e il suo mondo Rocco, il protagonista, è la personificazione dell'umanità di oggi, così poco lineare, così priva di valori ideologici e nello stesso tempo capace di sentimenti forti, ...

'Ndrangheta in Valle d'Aosta : Antonio Manzini e per lui il vicequestore Rocco Schiavone lo sapevano da quattro anni - AostaOggi.IT : Certo, non aveva ancora approfondito i legami con i potentati politici locali, ma aveva chiaramente scritto che la 'Ndrangheta drogava l'economia locale. Partendo da un sequestro di persona, ...

Rocco Schiavone sbarca in Germania - ma la guida tv ‘scivola’ sulla bestemmia in copertina : Un clamoroso scivolone della guida Tv della rivista Zitty Berlin. In copertina, un primo piano di Marco Giallini nei panni di Rocco Schiavone, e per sintetizzare lo spirito scanzonato e antoconformista del vicequestore aggiunto di stanza in Val D’Aosta una clamorosa bestemmia: “Porca Ma…, un omicidio!”. Qui il sito della rivista La serie, basata sui romanzi di Antonio Manzini ha un successo internazionale: è stata venduta, oltre che ...