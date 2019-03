Roberto Giacobbo : altezza - moglie e figli. La carriera del presentatore : Roberto Giacobbo: altezza, moglie e figli. La carriera del presentatore Chi è Roberto Giacobbo e carriera Misteri ed enigmi sono il pane quotidiano di Roberto Giacobbo. Il giornalista e conduttore televisivo da anni indaga sui segreti e gli eventi inspiegabili del mondo antico e moderno ed è stato anche docente di Teoria e tecnica dei nuovi media alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Ferrara. Lo scrittore nel corso del tempo ...

Freedom Top Ten/ Il 'best of' della trasmissione di Roberto Giacobbo - 21 Febbraio - : Freedom top ten, in onda giovedì 21 dicembre, in prima serata su Rete4, propone i servizi priù belli della prima edizione del programma di Roberto Giacobbo.

Chi è Roberto Giacobbo : età - biografia e curiosità : ... firmando vari programmi come autore: 'Ciao Italia' e 'Ciao Estate' per Rai 1, 'Big' , 'Mattino in famiglia' e 'Pomeriggio in famiglia' , 'La festa della mamma' , 'La cronaca in diretta' e molti ...

Freedom – oltre il confine : anticipazioni stasera 24 gennaio con Roberto Giacobbo : Freedom – oltre il confine: anticipazioni stasera 24 gennaio con Roberto Giacobbo stasera 24 gennaio 2019 alle 21.25 su Rete 4 andrà in onda la nuova puntata di Freedom. Il programma televisivo ideato e condotto da Roberto Giacobbo arriva così al sesto appuntamento con tanti misteri ed enigmi da risolvere. Con il suo inconfondibile stile, il giornalista trasporta i telespettatori in un mondo ...

