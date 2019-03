Rivoluzione Real Madrid | Zidane vuole Manè e tenta Hazard

Flat tax - Salvini : “Una Rivoluzione epocale”. Ma la ministra Lezzi : “Irrealizzabile” : Il botta e risposta tra il vicepremier Salvini, il segretario del Pd Zingaretti e la ministrra Lezzi arriva via radio. Intervistato da Rtl 102.5 il leader leghista spiega la sua idea di Flat tax per le famiglie da realizzare nel corso dei cinque anni e che nel 2020 si può partire dal primo scaglione: «Serviranno fra i 12 e i 15 miliardi per una riv...

8 marzo - le donne devono ancora vivere una reale Rivoluzione sessuale : L’8 marzo è la giornata internazionale delle donne, che manifestano per le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, per l’importanza dell’uguaglianza dei diritti/doveri tra donne e uomini, per eliminare le discriminazioni/violenze che le donne subiscono in tutto il mondo. Passato l’8 marzo, come è accaduto negli anni precedenti, tutto poi ritornerà come prima: le donne continueranno a essere considerate inferiori agli uomini e a ...

Il Real Madrid e quella mancata Rivoluzione estiva : Il Real Madrid e quella mancata rivoluzione estiva Vedendo i risultati delle ultime campagne europee, la batosta subita ieri dal Real Madrid contro l’Ajax – che ha sancito la fine del regno continentale dei blancos – risulta essere clamorosa e inaspettata un po’ per tutti quanti. Ma in Realtà non è proprio così. Il malessere del Real viene da lontano, forse più di quanto ci si immagini, ed è sempre rimasto piuttosto ...

Giù il cappello di fronte al Real Madrid : il nucleo che ha dominato in Europa è giunto al capolinea - adesso la Rivoluzione! : Real Madrid massacrato nella serata di ieri dall’Ajax di fronte al suo pubblico, un’umiliazione che non può certo cancellare gli anni di dominio internazionale appena conclusi Il sontuoso ciclo del Real Madrid è terminato, come spesso accade si è concluso in maniera mesta ed in molti hanno colto la palla al balzo per criticare una delle squadre più vincenti della storia del calcio, la squadra capace di vincere 3 delle ultime 4 ...