River Plate | Quintero si rompe il crociato | il sostituto arriva da Roma?

Quintero ko : il River Plate pensa a Pastore : ROMA - La sua stagione giallorossa è stata al di sotto delle aspettative e allora Javier Pastore potrebbe provare a rilanciarsi in Argentina . Il River Plate , vincitore dell'ultima Libertadores , ...

Il pronipote di Maradona strabilia l'Argentina : 4 gol con la maglia del River Plate : Il nipote di Maradona segna quattro gol con la maglia del River . Sembra niente detto così, ma per gli argentini è una storia pazzesca. Come se il nipote di Francesco Totti giocasse nella Lazio o una ...

Lo spettacolo del tifo argentino - tutto esaurito per River Plate-Independiente [VIDEO] : Il River Plate ha vinto con l’autorità 3-0 contro l’ Independiente nell 23° turno della SuperLiga argentina, in uno dei “Clasicos” più sentiti del Paese. Julián Álvarez, Ignacio Scocco su rigore e Lucas Pratto hanno guidato la squadra di Marcelo Gallardo al trionfo. Il River cerca di ottenere la qualificazione alla Copa Libertadores il prossimo anno e con questo successo si assesta al quarto posto, l’ultimo ...

Pronostico Velez Sarsfield vs River Plate - Superliga 04-02-2019 e Analisi : Superliga Argentina, 17^ giornata, Analisi e Pronostico di Velez Sarsfield-River Plate, lunedì 4 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Velez Sarsfield-River Plate, lunedì 4 febbraio. Nella notte si giocherà un derby di Buenos Aires per il 17esimo turno: allo stadio ”José Amalfitani”, il Velez di Gabriel Heinze si appresta ad ospitare il River Plate di Marcelo Gallardo, fresco vincitore della Copa Libertadores. I ...