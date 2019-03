Ritiro Nadal a Indian Wells | retroscena Federer | “mi ha mandato un messaggio Ultima

Tennis - Rafael Nadal spiega i motivi del Ritiro prima della sfida contro Federer : “Non ero in condizione per competere - giocherò a Montecarlo” : C’e delusione e amarezza nelle parole in conferenza stampa dello spagnolo Rafael Nadal (n.2 del mondo), costretto al ritiro dal Masters 1000 di Indian Wells, prima di scendere in campo nella semifinale più attesa contro l’amico/rivale Roger Federer. Il 39° capitolo della saga tra l’iberico e lo svizzero non ha avuto luogo per via dei problemi accusati al ginocchio da Rafa già nel confronto vittorioso con il russo Karen ...