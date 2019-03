Risultati Serie D | diretta live | Cesena sotto a fine primo tempo

calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) LaD è tornata in campo. Dopo la pausa per il torneo di Viareggio, le squadre dei nove raggruppamenti della quarta divisione nazionale sono scese sul rettangolo di gioco. Nel girone B si sfidano le prime quattro: la capolista Como non va oltre lo 0-0 in casa, il Mantova batte 2-1 la Pro Sesto nello scontro diretto. Nel girone D, il Modena secondo cade in casa contro il fanalino di coda Classe. Nei raggruppamenti meridionali, Bari vince 3-1, il Taranto 2-0.D,Girone A Borgaro-Sestri Levante 1-1 Folgore Caratese-Casale 3-0 Stresa Sportiva-Milano City 2-0 Fezzanese-Inveruno 2-1 Lavagnese-Borgosesia 2-1 Unione Sanremo-Ligorna 0-0Girone B Ambrosiana-Villafranca 0-3 Como-Seregno 0-0 Legnago Salus-Rezzato 0-2 Mantova-Pro Sesto 2-1 Olginatese-Darfo Boario 0-0 Scanzorosciate-Sondrio 1-1 Villa Alme-Caravaggio 1-2Girone C Adriese-Cjarlins ...

