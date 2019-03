optimaitalia

(Di lunedì 18 marzo 2019)Da tempo sto provando a monitorare i feedback da parte di coloro che in questi anni hanno deciso di acquistare un Asus3. Chi prima, chi dopo, ha dovuto fare i conti coidi messa a fuoco dellaposteriore, al punto che oggi 18voglio condividere con voi alcuni riscontri in merito all'assistenza. Dopo il nostro ultimo bollettino di inizio 2019, che potete consultare tramite l'apposito articolo, proviamo a capire come stiano effettivamente le cose in questo preciso momento storico.Da sempre vi riportiamo sulle nostre pagine che non ci saranno aggiornamenti software in grado di risolvere questo diffusissimo problema per l'Asus3. Anzi, ad oggi non abbiamo certezza che avremo ulteriori patch per lo smartphone, al netto delle rassicurazioni che di tanto in tanto giungono da fonti interne al brand. In attesa di sciogliere ogni dubbio sotto questo ...

GioPao9 : Rimborso totale dell’#AsusZenFone3 con problemi alla fotocamera: upgrade il 18 marzo - OptiMagazine : Rimborso totale dell’Asus ZenFone 3 con problemi alla fotocamera: upgrade il 18 marzo - casalbordinogio : @UnieuroNews Buonasera in riferimento all ordine n. 25355820 CHIEDO l’immediato rimborso TOTALE della cifra pagata,… -