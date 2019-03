Richard Erdman | è morto l’attore di oltre 160 film e serie tv

tvzap.kataweb

(Di lunedì 18 marzo 2019) Un altro dei volti noti del cinema di Hollywood ci ha lasciato, il 16 marzo èJohn, un attore e regista statunitense che ha partecipato a160 produzioni tratv., la carriera Nato a Enid in Oklahoma il primo giugno del 1925 si è spento a Los Angeles il 16 marzo del 2019,è uno di quei volti che a volte dimentichi ma che poi ritornano sempre perché la sua bravura era tale da renderlo straordinariamente mimetico. Solo così si può spiegare una carriera che iniziata nel 1944 con la partecipazione alJanie diretto da Michael Curtiz si è dipanata a cavallo dei due secoli fino al 2017 riuscendo a partecipare a decine ditv e trovando il tempo per fare persino il regista.Tra le pellicole di maggior successo a cui prese parte non si può dimenticare uno dei capolavori di Billy Wilder, Stalag 17 dove ...

InoGiuseppe : Ci lascia Richard Erdman, l'indimenticabile Leonard di Community - Teleblogmag : Ci lascia Richard Erdman, l'indimenticabile Leonard di Community - Glinformati : Richard Erdman, Leonard in Community, muore all’età di 93 anni - GLI INFORMATI - -