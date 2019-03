Reynor | il presente ed il futuro dell’eSport italiano

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019) Nel 2018 ad appena pochi mesi dall’aver compiuto sedici anni e aver conquistato così il diritto a gareggiare nel circuito ufficiale, il giovane Riccardo “” Romiti ha fatto sognare tutti gli appassionati italiani di esport, a prescindere che fossero fan o meno di Starcraft II. A un solo game da quella che sarebbe state una storica qualificazione alle finali mondiali, si è dovuto alla fine arrendere al finlandese Joona “Serral” Sotala,campione del mondo. Nonostante la sconfitta, in nemmeno sei mesiha dimostrato di essere pronto per competere con e contro qualunque avversario, anche contro i temibilissimi coreani.Ma come si coniuga la vita di un adolescente, la scuola e la professione del videogiocatore professionista? Eventi, tornei, trasferte in Polonia e Cina; ma anche compiti, interrogazioni e uscite con gli amici. Le risposte le fornisce direttamente Riccardo, ...

