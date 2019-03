ilfogliettone

(Di lunedì 18 marzo 2019) Viaggia spedito ild'Italia (MSdI) in vista delle prossime tornate elettorali. Continuano a crescere, infatti, i consensi intorno a quello che, oramai, diviene sempre più un punto di riferimento per chi vuol dare, realmente, una svolta al nostro Paese. E, in tal senso, ild'Italia continua a fare, concretamente, la sua parte ed annuncia che appoggerà alle elezioniinla lista “nel Cuore” dove sarà presente, come annuncia lo stesso presidente, Andrea Marrone, un candidato proprio deld'Italia, forza "conservatrice" e che porta avanti valori vicini a quelli espressi dalle Forze Armate e dalle Forze dell’Ordine piace agli scontenti della politica e ai giovani.caption id="attachment 237703" align="alignright" width="150" Andrea Marrone/caption “Non siamo una forza politica che vuole portare avanti ...

ilfogliettone : Regionali, Movimento Stella d'Italia pronto per la sfida in Piemonte - - mediocrita2 : @luigidimaio evoluzione??????..sei davvero magnifico .. da movimento a partito: liste inclusive alle regionali, via v… - SassiLive : ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 2019, MOVIMENTO 5 STELLE COMPLETA SQUADRA DI GOVERNO: DESIGNATI L’ASSESSORE POTENTINO… -