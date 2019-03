Reddito di maternità | proposta di legge | 1000 euro al mese per otto anni per le madri

Blastingnews

(Di lunedì 18 marzo 2019) Dopo l'introduzione del tanto discussodi cittadinanza, c'è ladidi iniziativa popolare per mettere in piedi anche il cosiddettodi. Si tratta di 1.000alesentasse per tutte le donne che scelgono di fare lea tempo pieno. Ladi iniziativa popolare è stata avanzata da Mirko De Carli, il coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia che ha messo in evidenza a Cagliari, accompagnato dal presidente Fortza Paris e altre illustri personalità, quello che si prospetta nel caso in cui ladovesse essere accettata. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, sono già state raccolte 50.000 firme di sscrizione del provvedimento. Lagarantirebbe taleper i primidi vita del proprio figlio, facendolo ripartire ogni volta che ne nasce un altro.Proposto ildi ...

