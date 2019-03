Ranking ATP | Cecchinato primo degli italiani | Thiem nuovo numero 4

Tennis - Ranking ATP (18 marzo) : Novak Djokovic stabilmente al comando - Thiem scavalca Federer. Cecchinato il migliore italiano : Diversi cambiamenti nelle prime posizioni della graduatoria maschile del Tennis mondiale dopo l’ultima settimana. Il primo posto è sempre occupato dal serbo Novak Djokovic, saldamente al comando con 10990 punti e intenzionato a rimanere a lungo in cima alla classifica. Lo spagnolo Rafael Nadal ha però guadagnato terreno salendo a quota 8725 nonostante il ritiro in semifinale ad Indian Wells. Stabile anche la terza posizione del tedesco ...

Tennis - Ranking ATP (4 marzo) : Novak Djokovic in vetta - Federer n.4 - Tsitsipas top-10 - Cecchinato n.1 azzurro : Ci sono alcuni cambiamenti nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue ...

Ranking ATP : Cecchinato supera Fognini e diventa numero uno italiano : TORINO- Marco Cecchinato è il nuovo numero uno italiano. Questa la novità importante nel Ranking Atp del 25 febbraio. Il tennista siciliano, nonostante l'eliminazione al debutto a Rio de Janeiro, ...

Tennis - Ranking ATP (25 febbraio) : Novak Djokovic sempre in vetta - Marco Cecchinato n.1 azzurro - la scalata di Jannik Sinner : Nessun cambiamento nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue spalle ...

Tennis : Marco Cecchinato sarà il nuovo n.1 italiano nel Ranking ATP. Scavalcato Fabio Fognini : Non è stato di certo un martedì 19 febbraio da incorniciare per il Tennis italiano nell’ATP di Rio de Janeiro (Brasile). Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e soprattutto Fabio Fognini sono stati eliminati al primo turno e le sconfitte degli ultimi due giocatori citati deludono, viste le aspettative che si potevano nutrire sul loro conto. Il siciliano è stato superato dallo sloveno Aljaz Bedene (n.83 del mondo) con il punteggio di 7-5 7-6 (1) ...

Nuova Classifica ATP : best Ranking per Cecchinato - Fognini migliore italiano : Nuova Classifica ATP, l’Italia sorride con due uomini nella top 20 della graduatoria maschile comandata da Djokovic Fabio Fognini si conferma il migliore degli azzurri nella Classifica Atp pubblicata oggi. Il ligure perde una posizione ed è ora al numero 16 del mondo. Subito alle sue spalle si porta invece Marco Cecchinato, che grazie al titolo conquistato a Buenos Aires conquista la 17esima piazza ritoccando il proprio best ranking, ...

Ranking ATP - Wta 18/02/2019 : Anche Nishikori passa Federer. Cecchinato vola : In Wta perde parecchio terreno Petra Kvitova, che viene scavalcata da Stephens ed Halep, ora di nuovo numero 2 del mondo dietro Osaka. Il crollo di Caroline Wozniacki permette all'amica Serena ...