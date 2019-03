RadioBlog | Marlen Pizzo lascia RDS Esigenza di chiudere un capitolo importante

blogo

(Di lunedì 18 marzo 2019)Finisce l'avventura dia RDS. La speaker entrata a far parte della squadra nel 2016 oggi pomeriggio è andata in onda per l'ultima volta nella radio "100% grandi successi" e per salutare gli ascoltatori che l'hanno accompagnata lungo i 3 anni di trasmissione ha scelto facebook per congedarsi ufficialmente.Questo il suo post: Sono stati tre anni intensi. Come ho scritto ai miei colleghi, ringrazio chi ha avuto voglia di trasmettermi passione e regalarmi la propria esperienza perchè io potessi continuamente migliorarmi. So di essere cresciuta e cambiata in questi anni e anche per questo motivo sento ora l’diquestodella mia vita. Grazie anche a tutti voi che siete stati all’ascoltoRDS "diundella mia vita" pubblicato su TVBlog.it 17 ...

