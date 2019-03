Qualità dell’aria | Arpacal | online il report del monitoraggio nell’area PIP di Villapiana

Terremoto Centro Italia : effettuati studi sulla Qualità dell’aria nelle SAE - realizzati rilievi indoor e outdoor : Il Dipartimento della Protezione Civile rende noto che, in relazione alla salubrità dell’aria all’interno delle SAE in cui si sono verificati casi di ammaloramento dei pannelli in OSB, il CNS e la Regione Marche hanno fatto pervenire gli esiti dei rispettivi rilievi condotti all’interno delle casette. Lo studio condotto dall’Airlab del Politecnico di Milano, su commissione di CNS, ha riguardato un campione di 24 SAE ed ha indicato – come si ...

Ambiente : a febbraio - Qualità dell’aria sotto la media in Trentino : Il superamento del limite di media giornaliera previsto per l’inquinante polveri sottili, pm10, ha decretato il giudizio negativo relativo alla qualità dell’aria nel mese di febbraio in Trentino. Dai dati raccolti dalla rete provinciale per il controllo qualità, è emerso che nel corso del mese sono stati registrati valori superiori a 50 microgrammi per metro cubo nelle stazioni di Trento via Bolzano e Borgo Valsugana. Per tutti gli ...

Inquinamento atmosferico - partnership tra Copernicus e Windy : l’app delle previsioni meteo fornirà i dati sulla Qualità dell’aria nel mondo : Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) annuncia una nuova partnership con l’app delle previsioni del tempo Windy per fornire informazioni sulla qualità dell’aria. Questo è solo uno di una serie di progetti supportati da CAMS, implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), per combattere l’Inquinamento atmosferico. La start-up con sede in Repubblica Ceca utilizza già le informazioni ...

Qualità dell’aria - studio Ispra : “Il 50% emissioni da riscaldamenti e allevamenti intensivi - inquinano più di auto e moto” : Il riscaldamento e gli allevamenti intensivi inquinano più di auto e moto e sono responsabili di più della metà delle emissioni. È quanto emerge da uno studio dell’Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ha analizzato l’inquinamento da Pm 2,5 (particolato fine) e Pm10. In particolare il riscaldamento è responsabile del 38% del particolato, mentre gli allevamenti lo sono del 15,1%. Lo stoccaggio degli animali ...

Qualità dell’aria - Arpacal : al via monitoraggio a Papanice di Crotone : Al via da stamane, a cura del Servizio tematico Aria del Dipartimento provinciale di Crotone dell’Arpacal, la campagna di monitoraggio della Qualità dell’Aria, ai sensi del D.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa), nella frazione di Papanice in Comune di Crotone. Installato il laboratorio mobile nello spiazzo dell’Istituto comprensivo 7° ...

Smog Lombardia : domani convocato tavolo sulla Qualità dell’aria : domani, martedì 19 febbraio, è convocata a Palazzo Lombardia la cabina di regia Aria nella sessione dedicata alla Città Metropolitana di Milano. All’ordine del giorno, l’analisi dell’andamento della qualità dell’aria e le azioni di contrasto all’inquinamento atmosferico. Il tavolo, che si svolgerà nel pomeriggio, sarà a porte chiuse e tratterà la possibilità di armonizzazione di divieti e deroghe in relazione ...

Ambiente Trieste - Arpa : “Ripresi i lavori della cabina di monitoraggio della Qualità dell’aria” : Sono ripresi in questi giorni i lavori di adeguamento della cabina di monitoraggio della qualità dell’aria posta nei pressi della stazione Rfi in San Lorenzo in Selva a Trieste. Durante i lavori – segnala l’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente (Arpa) – la stazione continuerà ad acquisire i livelli di inquinamento atmosferico, in modo da garantire, nel limite del possibile, la continuità delle ...

Mal’aria - Qualità dell’aria da codice rosso : nel 2018 in 55 capoluoghi superati i limiti di Pm10 e ozono : Un anno da codice rosso per la qualità dell’aria: irrespirabile sia d’inverno sia d’estate. Con l’auto privata che continua a essere di gran lunga il mezzo più utilizzato: se ne contano 38 milioni e soddisfano il 65,3% degli spostamenti. Un paradosso se si pensa che un italiano su tre vorrebbe stare meno al volante. Eppure l’Italia è uno dei Paesi europei con il più alto tasso di motorizzazione (con una media di circa 65 auto ogni cento ...