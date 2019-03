Quagliarella non si ferma più | ora va a caccia di record azzurri

Quagliarella vuole prendersi tutto : Nazionale - capocannoniere ed Europa con la Sampdoria : Fabio Quagliarella sta giocando una delle migliori stagioni della sua carriera con la maglia della Sampdoria, lottando per il titolo di capocannoniere Fabio Quagliarella quest’oggi ha avuto l’onore di leggere il giuramento all’inaugurazione della 71ª edizione della Viareggio Cup. Il centravanti della Sampdoria sta vivendo una stagione superlativa, con la sua squadra che lotta per entrare in Europa: “Siamo lì, ci ...

Quagliarella non si arrende - : L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella a margine della Viareggio Cup ha commentato il suo primato nella classifica cannonieri: 'Essere sopra Ronaldo e Piatek? Una bella soddisfazione, ma il ...

Serie A - Inter e Atalanta ok : alla Sampdoria non basta Quagliarella : CLASSIFICA Serie A Inter-Spal 2-0, cronaca e tabellino Samp-Atalanta 1-2, cronaca e tabellino 1 di 2 Successiva Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Sulle ali di Quagliarella la Sampdoria di Giampaolo continua a inseguire ...

Alla Sampdoria basta Quagliarella : il Cagliari non demerita ma viene condannato da un rigore [FOTO] : 1/27 Foto LaPresse ...

L’uomo (C)ragno non basta al Cagliari - Quagliarella buca la ragnatela : la Sampdoria torna a sorridere : Interventi prodigiosi del portiere del Cagliari, la Sampdoria però riesce a bucarne la resistenza su rigore grazie a Quagliarella La Sampdoria supera il Cagliari per 1-0 nel match valido per il 25° turno di serie A, decide il gol di Quagliarella al 66′ su rigore che permette ai doriani di interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive. Non basta ai sardi un super Cragno, autore di tre interventi prodigiosi che non servono per ...

La carica di Quagliarella : "Non molliamo" : 'Dai ragazzi, non si molla niente. Lavoro e spirito positivo per ritrovare subito la vittoria'. Verso la sfida di domenica col Cagliari, tocca al capitano della Sampdoria Fabio Quagliarella suonare la ...

Nazionale - Lasagna : “Quagliarella? Dimostrazione che non bisogna mai mollare” : “Il ritorno di Quagliarella in Nazionale? E’ un grande giocatore di esperienza, fa vedere che anche andando avanti con l’eta’ non bisogna mai mollare, perche’ lui comunque a 36 anni e’ tornato in Nazionale ed e’ anche il capocannoniere del campionato”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna prima di raggiungere lo stage della Nazionale. “Anche se ...

Convocati Italia - stage nazionale : torna Quagliarella/ Il capocannoniere della Serie A in azzurro dopo 3 anni : Fabio Quagliarella torna fra i Convocati della nazionale Italiana: il tecnico Roberto Mancini l'ha convocato per lo stage del 4 e 5 febbraio

Giampaolo : “Quagliarella da Nazionale ma non ha bisogno di un contentino” : ”Quagliarella parla poco e corre tanto, è una giocatore straordinario”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ai microfoni di radio anch’io sport, momento strepitoso per l’attaccante blucerchiato che va in rete da 11 giornate consecutive, raggiunto il record dell’attaccante Batistuta, adesso l’intenzione è quella di entrare ancora di più nella storia: ...

Fabio Quagliarella - il record : come Batistuta. Non servirebbe all'Italia di Mancini? : Nessuno meglio di Fabio Quagliarella in Serie A. Il bomber campano della Samp nella vittoria 4-0 contro l' Udinese, ha trovato il gol (seconda doppietta di fila) per l' undicesima partita consecutiva eguagliando il record stabilito nel novembre del 1994 da Gabriel Omar Batistuta con la maglia della

Quagliarella non mette pressione a Mancini - : Sono senza parole' ha detto l'ex juventino a 'Sky Sport'. 'Dopo il primo gol ho pensato solo a godermi la serata e ai miei tifosi. Fare questo record a quasi 36 anni è un orgoglio: i sacrifici e il ...