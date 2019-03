Pyre e Star Wars Jedi Knight sbarcano su Origin Access

eurogamer

(Di lunedì 18 marzo 2019) Anche se Anthem di BioWare non ha dimostrato di essere il miglior motivo per diventare utentiPremier, la versione base del servizio ha ancora delle ottime offerte.Infatti, come riporta Gamingbolt,di Supergiant Games, l'ibrido sport / RPG / avventura, è entrato ine può essere giocato per intero se siete abbonati.Ma non è tutto. Anche i classici di culto di LucasArts: Dark Forces 2 e2:Outcast sono disponibili suLeggi altro...

Eurogamer_it : #OriginAccess: disponibili #Pyre e i 2 #StarWarsJediKnight. -