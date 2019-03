Puntualissimo su Samsung Galaxy S8 l’aggiornamento di marzo | non solo la sicurezza in

optimaitalia

(Di lunedì 18 marzo 2019)S8 italiani non possono certo ritenersi abbandonati dal punto di vista software. A fine febbraio, l'esemplare serigrafato ha ricevuto Android 9 Pie con feedback più che positivi post aggiornamento. Oggi tocca invece al firmware difare capolino sull'ammiraglia del lontano (oramai)2017).In queste prime ore di lunedì, in distribuzione via OTA, c'è l'update XXS4DSC2, identificato appunto come patch didel mese corrente. Il produttore si è dato certo una mossa nel rilascio del pacchetto, visto che già nel mese corrente ha messo a disposizione proprio il firmware corrispondente al terzo mese dell'anno. Le vulnerabilità corrette sono quelle individuate dagli esperti di Mountain View ma qualche falla riguarda anche l'interfaccia personalizzata OneUI.C'è da aspettarsila patch didel mese dicon l'ultimo aggiornamento di? ...

wordweb81 : Puntualissimo su #SamsungGalaxyS8 l’aggiornamento di marzo, non solo la sicurezza in ballo - OptiMagazine : Puntualissimo su #SamsungGalaxyS8 l'aggiornamento di marzo, non solo la sicurezza in ballo -