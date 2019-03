Primo Appuntamento riparte da Flavio Montrucchio I concorrenti che catalizzeranno

davidemaggio

(Di lunedì 18 marzo 2019)Via Gabriele Corsi, dentrocambia volto e torna domani alle 21.10 su Real Time con quaranta nuove cene ed altrettante possibili storie d’amore da far nascere. Il programma, giunto alla terza edizione, terrà compagnia al pubblico con nuove dieci puntate cariche di personaggi particolari, che porteranno in video racconti non solo romantici ma curiosi da un punto di vista sociale. Ecco cosa possiamo svelarvi in anteprima.: nella prima puntata una bisessuale poliamorosa Le coppie omosessuali non sono nuove al dating show – nel 2017 vi ha preso parte anche un ex pornoattore gay – e per il debutto dell’edizione 2019 si è pensato di raccontare l’incontro al buio di due donne, una delle quali si definisce “bisessuale e poliamorosa“: Cristina Ginevra, wedding & party ...

SkyArte : Inizia stasera da Londra il primo episodio di «Roberto Bolle – Questa notte mi ha aperto gli occhi». Per la prima v… - unipr : Appuntamento domani h17 a Palazzo del Governatore per il primo incontro dei 'Libri di #storia' #unipr!… - FiorentinaUno : VIOLA TWEET, Primo appuntamento della giornata in collaborazione con Radio Firenze -