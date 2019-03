Prima dell' alba 18 marzo 2019 | torna Salvo Sottile | prima puntata tra Lecce | Palermo e

Costanza Caracciolo parla del dramma dell’aborto per la Prima volta : Costanza Caracciolo parla per la prima volta dell’aborto subito ormai più di un anno fa. Era il 2017 e su tutti i giornali uscì la notizia della gravidanza dell’ex velina, incinta di Bobo Vieri. Poco dopo però Costanza ebbe un aborto e dovette fare i conti con un dolore indescrivibile. “Fu bruttissimo – ha ricordato in un’intervista a Fuorigioco -. Ero dal dentista quando uscì su giornali e siti la notizia che ero ...

Il punto sulla 28a giornata di Serie A : Prima sconfitta della Juve - derby all'Inter : La 28a giornata di Serie A ha regalato diverse sorprese, tra cui spicca la sconfitta della capolista Juventus. La squadra bianconera ha perso l'imbattibilità in campionato a Marassi contro il Genoa. La squadra di Prandelli ieri praticamente è stato perfetta nella lettura della partita, e nella sua impostazione tattica. Nelle altre partite della domenica spiccano le vittoria del Napoli, dell'Inter e della Lazio, tutte importanti in chiave di alta ...

Alla Prima Nations Cup della FIA Gran Turismo Championship 2019 trionfa Nicolàs Rubilar : Pochi giorni fa è andata in scena la Manufacturer Series, mentre ieri abbiamo potuto ammirare la Nations Cup di FIA Gran Turismo Sport dove ha partecipato anche l'italiano Giorgio Mangano. Tuttavia è stato il cileno Nicolás Rubilar ad aggiudicarsi la pole position con una prestazione davvero incredibile.Ecco il contenuto del comunicato stampa che descrive cosa è successo durante l'evento:Il cileno Nicolás Rubilar (PSN ID: FT_NicoR) si è ...

Report : la Prima puntata della nuova stagione stasera su Rai 3 : prima puntata della trasmissione di approfondimento giornalistico condotta da Sigfrido Ranucci, si parlerà di politica, attualità ed economia.

Salvo Sottile - quelle notti insonni Prima dell'Alba : Salvo Sottile e le notti insonne. Un vero tour de force per il conduttore che riparte con il nuovo ciclo di Prima dell'Alba su Raitre. La notte in giro alla ricerca di storie e al mattino puntuale con ...

Prima dell’alba : torna il viaggio notturno di Salvo Sottile (con licenza a luci rosse) : Salvo Sottile, Prima dell'alba Ore piccole, storie grandi. Quando scende la notte, c’è un’Italia che si risveglia, che lotta, lavora, si diverte, trasgredisce e sogna. Salvo Sottile torna a raccontarla in seconda serata su Rai3 con otto nuove puntate di Prima dell’alba, programma che in tre stagioni ha già documentato realtà spesso ignorate a chi vive solo di giorno. Da oggi il viaggio riparte: il giornalista siciliano ...

Il Silenzio dell’Acqua : padre di Grazia suicida - Laura con il prete Carlo Prima di morire : Ci stiamo avvicinando alla fine de Il Silenzio dell’Acqua e, nel corso dell’ultima puntata, la verità sulla morte di Laura emergerà quasi completamente. In base alle anticipazioni trapelate nelle ultime ore, appare chiaro che Giovanni, padre di Grazia, deciderà di togliersi la vita. Questo influirà sulle indagini, ma non sembra che sia lui il vero colpevole. Il Silenzio dell’Acqua: la morte di Giovanni ostacola le indagini Il padre della ...

Celso Valli direttore dell'orchestra under 30 di Amici 2019 (AntePrima Blogo) : Sabato, durante la puntata speciale di Amici, Maria De Filippi ha annunciato che durante il serale di quest'anno sarà presente una orchestra formata da "giovani talentuosi professionisti" che accompagnerà i ragazzi durante le esibizioni al serale. Da queste colonne ci eravamo anche chiesti se nell'occasione avrebbe potuto tornare il maestro Peppe Vessicchio a dirigere questa orchestra e perchè no, anche a metterla insieme.In realtà, secondo ...

La Primavera dell'Europa tarda ad arrivare. Ma per farla nascere bisogna combattere : «In un mondo in cui tra le grandi potenze ogni punto di contatto è sempre più un punto di frizione, le sfide esterne all'esistenza dell'Unione europea si fanno sempre più minacciose. Per questo ...

C’è qualcosa di strano nei risultati finali delle Primarie del PD : Ogni candidato ha ottenuto un numero di voti assoluti che rispecchia fino al quinto decimale la percentuale ottenuta

La Primavera dell'Europa tarda ad arrivare. Ma per farla nascere bisogna combattere : Viviamo l’inverno dei rancori, dei sovranismi, delle guerre tra poveri. Ma davanti c'è il sogno di una nuova Europa, in mano a una nuova generazione «L'Italia viene usata per indebolire l'Europa. E c'è chi ha interesse per questa debolezza» "

Fisica - Fermilab : cerimonia di posa della Prima pietra del progetto PIP-II : Si è tenuta il 15 marzo al Fermilab, negli Stati Uniti, la cerimonia di posa della prima pietra di uno dei più importanti progetti per il futuro della Fisica, in cui l’Italia porta un contributo tecnologico e scientifico di primo piano. Si tratta del progetto PIP-II (Proton Improvement Plan II) per la realizzazione di un nuovo acceleratore lineare superconduttore, lungo 215 metri: una delle macchine più avanzate per la ricerca in Fisica ...

Lecce - Saverio Congedo FdI vince le Primarie del centrodestra. Flop della Lega 485 voti : Lecce - Con 3215 preferenze è Saverio Congedo , consigliere regionale e coordinatore di Fratelli di Italia Puglia, a vincere le primarie a Lecce per scegliere il candidato unico della coalizione di ...

Celso Valli direttore dell'orchestra under 30 di Amici 2019 (AntePrima Blogo) : Sabato, durante la puntata speciale di Amici, Maria De Filippi ha annunciato che durante il serale di quest'anno sarà presente una orchestra formata da "giovani talentuosi professionisti" che accompagnerà i ragazzi durante le esibizioni al serale. Da queste colonne ci eravamo anche chiesti se nell'occasione avrebbe potuto tornare il maestro Peppe Vessicchio a dirigere questa orchestra e perchè no, anche a metterla insieme.In realtà, ...