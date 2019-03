Previsioni Meteo per Pisa e Provincia

Previsioni Meteo : veloce colpo di coda dell’inverno tra la Festa del Papà e l’Equinozio di Primavera - poi torna l’Anticiclone [MAPPE] : 1/21 ...

Meteo - le Previsioni di domani martedì 19 marzo - : Il fronte freddo si sposterà velocemente dalle regioni settentrionali a quelle del Centro Sud dove il tempo è atteso più fresco e ventoso. Ma da metà settimana tornerà ovunque un clima primaverile con ...

Meteo - le Previsioni di domani martedì 19 marzo : Meteo, le previsioni di domani martedì 19 marzo Il fronte freddo si sposterà velocemente dalle regioni settentrionali a quelle del Centro Sud dove il tempo è atteso più fresco e ventoso. Ma da metà settimana tornerà ovunque un clima primaverile con il ritorno del super anticiclone LE previsioni Parole chiave: ...

Meteo - le Previsioni di lunedì 18 marzo : Meteo, le previsioni di lunedì 18 marzo Colpo di coda invernale per l’arrivo di una perturbazione atlantica, accompagnata da forti venti settentrionali e un calo delle temperature. I suoi effetti dureranno tre giorni interessando dapprima il Nord e poi anche il Centro Sud LE previsioni Parole chiave: ...

Meteo aprile : Pasqua e Pasquetta 2019 : ecco le Previsioni : Le previsioni Meteo di aprile e in particolare per Pasqua e Pasquetta 2019 non sono particolarmente buone. Secondo i metereologi servirà l’ombrello

Meteo primavera 2019 : Previsioni Italia - temperature e proiezioni : Meteo primavera 2019: previsioni Italia, temperature e proiezioni previsioni Meteo primavera 2019 L’inverno volge quasi al termine ma si potrebbe dover aspettare ancora un po’ per l’arrivo della primavera. Infatti, secondo gli esperti, con l’inizio della stagione primaverile – dopo un breve rialzo delle temperature – tornerà il maltempo. Meteo primavera 2019: stagione di transizione Da metà marzo fino a maggio si alterneranno momenti ...

Meteo - le Previsioni di domani lunedì 18 marzo - : Colpo di coda invernale per l'arrivo di una perturbazione atlantica, accompagnata da forti venti settentrionali e un calo delle temperature. I suoi effetti dureranno tre giorni interessando dapprima ...

Previsioni Meteo : tra San Giuseppe e l’Equinozio di Primavera un timido “colpo di coda” dell’Inverno [MAPPE e DETTAGLI] : 1/26 ...

Previsioni Meteo - Marzo pazzo : weekend di caldo senza precedenti al Nord - sulle Alpi sembra già estate ma per San Giuseppe tornano freddo e neve : 1/11 ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Domenica 17 Marzo 2019 Molto Nuvoloso A Pisa e Provincia avremo tempo molto nuvoloso, per nubi basse. I Venti risulteranno deboli dai quadranti meridionali con rinforzi lungo costa. I Mari risulteranno mossi Le Temperature risulteranno in aumento nei valori minimi, massime in lieve calo. Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather Index) risulterà tra Basso/Moderato La ...

Previsioni Meteo : da domenica l’Italia si spaccherà in due - il Nord sarà investito dal colpo di coda dell’inverno : Grazie all’alta pressione che è tornata momentaneamente sull’Italia, anche domenica in gran parte del Centro-Sud splenderà il sole; al Nord invece il tempo andrà incontro a un graduale peggioramento, con nuvolosità in aumento e la possibilità di qualche pioggia, a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Il passaggio di questa perturbazione, atteso tra la fine di domenica e la giornata di lunedì, darà luogo ad una veloce fase di ...

Meteo - le Previsioni di domani domenica 17 marzo : Meteo, le previsioni di domani domenica 17 marzo Si chiude la fase eccezionalmente mite sul nostro Paese con l’arrivo di una perturbazione atlantica e il passaggio di correnti più umide e fresche. Il tempo peggiorerà dapprima al Nord ma nel corso della settimana verranno coinvolte anche le regioni centro ...

Meteo - Previsioni marzo 2019 : arriva il ribaltone invernale : Meteo: niente cambio di stagione, fuori cappotti e ombrelli. Nei prossimi giorni l’Italia sarà ancora nella morsa di pioggia e freddo. Nel dettaglio, secondo gli esperti de ‘IlMeteo.it’, già da lunedì un’intensa perturbazione raggiungerà le regioni del Nord con rovesci temporaleschi e addirittura la neve fino a quote collinari tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della giornata di martedì cominceranno poi ad ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Sabato 16 Marzo 2019 Parzialmente Nuvoloso A Pisa e Provincia avremo possibili foschie/nebbie al primo mattino, con rasserenamenti nelle ore centrali del giorno e nuovo aumento delle nubi in serata. I Venti risulteranno deboli meridionali I Mari risulteranno mossi Le Temperature risulteranno in lieve aumento nei valori massimi Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather ...