termometropolitico

(Di lunedì 18 marzo 2019), laIn un posto di lavoro dovrebbe essere tutto normale: il lavoratore lavora e contribuisce a far crescere l’azienda con la sua forza. Il datore di lavoro fa il suo per mandare avanti l’impresa e paga chi spende il proprioper la sua “creatura”. Stipendio regolare, ferie, permessi retribuiti, eventuale, nonché il trattamento di fine rapporto alla cessazione del rapporto di lavoro. Purtroppo la realtà non è mai così semplice e spesso può accadere che, per via di casse vuote o di una situazione momentanea particolare, la puntualità di un pagamento o di una corresponsione non può essere rispettata.Il lavoratore, al fine di non creare tensioni o frizioni con l’azienda per cui lavora e per paura di perdere il posto, acconsente alle ...

zazoomblog : Prescrizione tredicesima e quattordicesima: decorrenza e tempo massimo - #Prescrizione #tredicesima -