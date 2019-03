Piersilvio Berlusconi | «Espansione all’estero per fare di Mediaset l’unico broadcaster

davidemaggio

(Di lunedì 18 marzo 2019)“Prima si fa, meglio è. I competitor non aspettano“.è impaziente di andare incontro al futuro, che a suo avviso consiste nell’diall’estero. Di essere pronto a nuove “sfide internazionali“, il vicepresidente del Biscione lo aveva annunciato nei giorni scorsi a Tgcom24 ed oggi ha ribadito il concetto. L’obiettivo dichiarato dal top manager è quello di trasformare il gruppo di Cologno Monzese nell’unicofree paneuropeo.“La questione non è solo investire e con quale impostazione economico-finanziaria, il grande lavoro sta nel riuscire a costruire un nuovo modello industriale, un modello di business da media company internazionale che crei valore e sviluppo facendo difree paneuropeo… Già siamo leader in due paesi, Italia e ...

