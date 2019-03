Petagna sa anche segnare | chili e centimetri al servizio della Spal

ilfoglio

(Di lunedì 18 marzo 2019) Si può avere appena vent'anni e pensare di smettere di giocare a pallone. Accade ad Andreanel 2015, dopo due stagioni in prestito e la miseria di un gol. Pochino, per un centravanti. Una crisi che arriva dopo aver pensato di aver toccato il cielo con un dito: due scudetti nelle giovanili de

ilfoglio_it : Petagna era accusato di fare pochi gol. Dopo #SpalRoma è arrivato a quota 11, record personale. Storia di un centra… - FabrizioDamian2 : @heyjude_90 Il problema è che abbiamo solo lui..ed è diffidato.assurdo non avere un’altra punta forte di testa: anche con petagna - SpudFNVPN : RT @Giangi98888509: @SpudFNVPN Spud anche se non c’entra nulla... non ti ringrazierò mai abbastanza per quando consigliasti petagna per il… -