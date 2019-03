Perché il movimento di Greta Thunberg è un buon inizio

huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019) Pochi mesi fa scrivevo che per fortuna almeno i più giovani, e i giovanissimi come, sembravano iniziare ad abbracciare una prospettiva più radicale e più internazionale. Una prospettiva necessaria per risolvere i problemi globali che ci troviamo ad affrontare, dalle crescenti diseguaglianze ai cambiamenti climatici.Il 15 marzo il#StrikeForClimate o #FridaysForFuture ha coinvolto più di 100 paesi e 1500 città con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di fermare i cambiamenti climatici per salvare il Pianeta.Qualcuno ha incredibilmente criticato l'idea stessa di uno sciopero di studenti, dicendo "meglio che studino." Come se lo sviluppo di un pensiero critico e autonomo, e esperienze di condivisione e ricerca di una propria voce, fossero meno importanti.Altri hanno liquidato(16 ...

