Per statale Porrettana prevista la riapertura il prossimo mese

Maltempo : riaPerta la statale 26 in Valle d’Aosta dopo il ribaltamento del camion : È stata riaperta al traffico la statale 26 ‘della Valle d’Aosta’, una volta ultimate le operazioni di rimozione del mezzo pesante che questa mattina si è ribaltato a Montjovet, a causa del vento forte, e completata la bonifica della sede stradale. Lo comunica l’Anas in una nota. La strada era stata temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 71, a Montjovet. L'articolo Maltempo: riaperta la statale 26 in ...

Statale Caltanissetta-Agrigento - Conte : 'Governo farà di tutto Per sbloccare l'oPera' : LaPresse, Giuseppe Conte e Danilo Toninelli in Sicilia per sbloccare i cantieri della Statale 640 Caltanissetta-Agrigento: 'Faremo di tutto per risolvere i molti problemi che ci sono, ci ritroveremo ...

Incidente sulla statale 16 : morti mamma e papà - due bimbi feriti. Marocchino arrestato Per duplice omicidio stradale : è un pregiudicato : Tragico schianto intorno all'una di notte lungo la strada statale 16, all'altezza del territorio del Comune di Porto Recanati. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate tre auto e...

Frana Statale Sinnica riunione rinviata il 06 Marzo Per impegni rappresentati Regione - il Sindaco Spagnuolo : adesso basta pretendiamo ...

"Quota statale anche oltre il 50%"Alitalia - Di Maio : piano Per il 31/03 : La partecipazione pubblica nella Nuova Alitalia in mano al ministero dell'Economia e alle Ferrovie dello Stato italiane potrebbe superare il 50% Segui su affaritaliani.it

La frana si è mossa. Chiusa la statale 36 - riaPerto il bypass : Torna a muoversi la frana di Gallivaggio e inevitabilmente viene Chiusa la statale 36. Brutte notizie per la Vallespluga, che torna a farei conti con i disagi provocati dal versante franoso presente ...

Maltempo : chiusa Per frana la statale 64 ‘Porrettana’ tra Pistoia e Bologna : Una frana si è verificata sulla strada statale 64 ‘Porrettana’ tra le località Pavana (Pistoia) e Ponte della Venturina (Bologna) in prossimità del confine tra Toscana ed Emilia-Romagna. Lo comunica Anas specificando che la strada è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico proveniente da Bologna e diretto a Pistoia, si legge in una nota, è deviato sulla strada provinciale 632 con indicazioni sul posto; i veicoli ...

Maltempo Liguria : chiusa Per gelicidio la statale col di Nava : La statale 28 del Col di Nava, nel territorio comunale di Pornassio, nell’entroterra di Imperia, e’ stata chiusa dai vigili del fuoco, in serata (dal chilometro 97+500 al 98+100) per gelicidio. A preoccupare, in particolare, e’ la presenza di numerosi rami, spezzati dal peso della neve, tenuti in piedi dal ghiaccio che fa da collante, ma che rischiano di abbattersi sui mezzi in transito. La chiusura e’ avvenuta a circa ...

Usa - democratici propongono "sorveglianza statale" Per i bimbi : Negli Usa, in particolare nello stato dell'Oregon, uno degli Stati americani più progressisti, le associazioni, cristiane e non, che si battono per la libertà di educazione dei figli da parte dei ...

Maltempo Basilicata : chiusa Per neve la statale Nsa 506 in provincia di Potenza : A causa di una intensa nevicata si è reso provvisoriamente necessario chiudere al traffico – in entrambe le direzioni – un tratto della strada statale Nsa 506 ‘Nerico-Bella Muro’, tra il km 5 e il km 9 nel territorio comunale di Castelgrande, in provincia di Potenza. Sul posto sono in azione uomini e mezzi Anas per consentire lo sgombero della neve e il ripristino della viabilità. Lo comunica Anas. L'articolo Maltempo ...