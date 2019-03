Per la festa del papà… prepara i bignè di San Giuseppe

cosacucino.myblog

(Di lunedì 18 marzo 2019) Oltre le Zeppole, prova anche idi SanIngredienti125 g di farina, 4 uova freschissime, 80 g di burro, sale, olio di arachidi, zucchero semolato.zioneVersate un quarto di litro d’acqua in una piccola casseruola, unire un pizzico di sale e il burro a pezzettini e mettetela sul fuoco. Non appena inizia a bollire versate tutta la farina setacciata.Mantenendo la casseruola sul fuoco moderato, lavorate energicamente il composto con un cucchiaio di legno fino a quando la pasta si staccherà dalle pareti della casseruola, raccogliendosi a palla.Ritirate la casseruola dal fuoco e aggiungetevi le uova, uno per volta, sbattendo vigorosamente e non aggiungendo il seguente fino a quando il precedente non è stato ben incorporato alla pasta.Alla fine la pasta dovrà risultare soffice ma molto consistente. Mettete sul fuoco la padella piena per tre ...

