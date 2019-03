Pensiero del giorno – Il Multiverso

Festa del Papà – Le migliori idee regalo con Circled - Pony e Save the Duck - per un Pensiero unico e speciale [GALLERY] : Le migliori proposte per un regalo perfetto e speciale per la Festa del Papà 2019: nella gallery le idee più originali La Festa del Papà è alle porte, così come nel giorno dedicato a tutte le donne del mondo, è arrivato il momento di provvedere per i regali da dare a tutti i padri del mondo. Nella nostra gallery le migliori proposte per rendere felici i nostri Papà: dalle t-shirt Circled, ai giubbotti Save the Duck. Per gli amanti delle ...

Il Teatro delle Albe con 'Va Pensiero' al Teatro Astra di Torino : Il testo si ispira ad un fatto di cronaca: il vigile urbano di una piccola città dell'Emilia Romagna si fa licenziare pur di mantenere la propria integrità di fronte agli intrecci di mafia, politica ...

TAV - Roberto Fico il suo Pensiero che rispecchia l’identità del vero Movimento 5 Stelle : TAV, Roberto Fico torna a parlare, la vera identità del Movimento 5 Stelle La battaglia No Tav sta restituendo compattezza al Movimento 5 Stelle. Le voci dissonanti rispetto alla linea indicata da Luigi Di Maio sono poche e gli ortodossi, guidati da Roberto Fico, sono sempre più convinti che non ci siano passi indietro possibili. … Continue reading TAV, Roberto Fico il suo pensiero che rispecchia l’identità del vero Movimento 5 ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 11 marzo : Gemelli Pensieroso - Sagittario fiducioso : L'oroscopo dell'amore di coppia punta un riflettore sulle relazioni amorose di ciascun segno zodiacale, affidandosi allo studio dei transiti planetari. Cosa ci rivelano le stelle per quanto riguarda gli affetti? Scopriamolo insieme nelle previsioni astrali di lunedì. Sensazioni nuove nelL'oroscopo dell'amore di lunedì Ariete: più responsabili in coppia, sarete anche maggiormente premurosi e attenti a capire le esigenze del vostro partner. ...

Il biPensiero del Governo porta solo discredito : Quanta fatica, in Italia e all'estero, per conquistare e conservare il rispetto e l'ammirazione che il nostro paese giustamente rivendica. E quanto poco basta, invece, per fare a pezzi i risultati raggiunti, scatenando la commiserazione e la svalutazione di chi non aspetta altro per vedere in noi un popolo poco affidabile, povero di prestigio, isolato come un povero vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro. Emblematica è la patetica farsa ...

Pensieri Periferici - festival del Pensiero Itinerante - dall'8 al 30 marzo. : ... momenti di divertimento e cultura a cittadini e turisti, valorizzando sia luoghi simbolo della città che location inedite, Tutti gli spettacoli e le attività sono ad ingresso gratuito,. Tanti i ...

Eretici - su Loft il programma di Montanari sui 'sovversivi' del Pensiero : 'Socrate il primo esempio della storia' : Per ricostruire questa grande figura del mondo greco, lo storico dell'arte si avvale del libro "Indagine su Socrate. Persona, filosofo e cittadino" di Maria Michela Sassi , Einaudi ed.,. Innanzitutto ...

Eretici - arriva su Loft il programma di Tomaso Montanari sui “sovversivi” del Pensiero di ogni epoca : “Socrate è il primo esempio della storia” : “La parola “eretico” viene da un verbo greco che significa “scegliere”: gli Eretici sono coloro che scelgono con la propria testa, non si accontentano di quella che tutti dicono essere l’opinione giusta, l’ortodossia. Per scegliere pagano un prezzo e se noi oggi possiamo ancora scegliere, ogni giorno della nostra vita, lo dobbiamo agli Eretici”. Con queste parole Tomaso Montanari apre il suo nuovo programma, intitolato, per ...

A Casarsa continua 'Teatro - Luogo del Pensiero' : Oltre al cinema, il pubbico dimostra di gradire molto gli spettacoli amatoriali che proponiamo selezionando il meglio della produzione delle compagnie locali. Ancora una volta, ringraziamo per il ...

Pensiero del giorno – Onde Cerebrali ed Espansione Mentale : Dice Riccardo Tristano Tuis, scrittore, compositore e ricercatore: ‘ La nostra coscienza ordinaria è uno stato di sonno della nostra coscienza straordinaria alla quale non sappiamo accedere’. Tuis chiama ‘Pensiero Predefinito’ una sorta di programma Mentale che costituisce il nostro modo di vedere il mondo. Chiama invece ‘Coscienza Straordinaria’ la liberazione dalla prigione Mentale nella quale viviamo, detta anche ‘Trance Sonnambolica’. Mentre ...

Pensiero del giorno – Paradiso in Terra : Riporto l’inizio di un’intervista al biologo cellulare Bruce Lipton perché esprime concetti inaspettati e molto ottimistici e cioè che potremmo vivere in un Paradiso in Terra. Domanda: Chi siamo? Perché siamo qui? Risposta: Quando ho iniziato a dedicarmi alla scienza, non credevo nella spiritualità. Credevo che il corpo fosse una macchina fatta di sostanze chimiche e geni proprio come mi avevano insegnato ma, attraverso le mie ricerche, sono ...

Anna Foglietta : "Mahmood è l'emblema del fallimento del Pensiero di Salvini. Lui è italiano come tanti altri" : Sanremo non è solo costituito dal Festival, ma anche dal Dopoferstival che intrattiene i più sonnambuli affezionati della kermesse. La protagonista dello show quest'anno è stata Anna Foglietta, che racconta la sua esperienza ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. L'attrice e conduttrice parla della vittoria di Mahmood e delle polemiche che ne sono conseguite:Le canzoni hanno fatto risaltare un certo tipo di ...

Pensiero del giorno La Coscienza : Ma adesso che abbiamo imparato, possiamo fare di più e imparare a fare scienza quando la Coscienza fa parte dell'esperimento". La grande scoperta dovuta ai pionieri della Fisica Quantistica è che l'...