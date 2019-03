Pd | l’apertura di Zingaretti ad Articolo Uno | “Parleremo di alleanze | anche alle Europee

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019) La ricerca di un “elemento comune”, ovvero di un’anza. “Larga”, la chiama a Potenza dove domenica si votaRegionali e dice convinto che il centrosinistra “può nuovamente vincere”. Nicola, nella prima uscita ufficiale da segretario del Pd, sceglie la Basilicata per annunciare quel percorso già tratteggiato nel discorso subito dopo la vittoria delle primarie. Lo fa a casa di Roberto Speranza, fuoriuscito dal Partito Democratico per fondareUno. È a lui che il leader dem si rivolge: “Chiederò adUno di essere insieme in tutta Italia,in Comuni importanti come Firenze, Prato e Livorno“. Non solo, perché con i “fuoriusciti” dal Pd nell’era del renzismo “discuteremodi”.Non si tratta, specifica, “di rientrare in uno stesso partito, ...

