Pattinaggio artistico | Mondiali 2019 | i favoriti gara per gara Analisi dei risultati

Calendario Mondiali Pattinaggio artistico 2019 : programma - orari e tv. Come vederli in tv e streaming. Occhio al fuso orario : Manca davvero pochissimo. Tra poco meno di 48 ore inizieranno ufficialmente i Campionati Mondiali di pattinaggio artistico, quest’anno nuovamente in scena presso la Super Arena di Saitama, già teatro dell’edizione del 2014 cara ai nostri colori per via del trionfo nella danza di Anna Cappellini e Luca Lanotte. Lo spettacolo, Come ogni anno, sarà assicurato dalla presenza dei migliori pattinatori del mondo, tra tutti gli idoli padroni ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : i favoriti del singolo maschile. Yuzuru Hanyu a caccia del terzo oro; Uno e Nathan Chen vedono il podio : Inutile dirlo. La gara più attesa ai prossimi Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, in partenza il 18 marzo presso la Super Arena di Saitama (Giappone), è senza dubbio quella del singolo maschile, in cui ci sarà come protagonista assoluto il monumento della disciplina Yuzuru Hanyu. Il fuoriclasse nipponico, al rientro dal tormentatissimo infortunio alla caviglia subito durante il warm up del programma libero alla Rostelecom Cup (conclusa ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : i favoriti delle coppie. Vanessa James e Morgan Ciprès a caccia del primo oro della carriera. Ad insidiarli Sui-Han e Tarasova Morozov : Potrebbe concludersi in bellezza la stagione di Vanessa James e Morgan Ciprès, coppia pronta a giocarsi una medaglia d’oro ai Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, in programma presso la Super Arena di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo. I pattinatori allenati da John Zimmerman, Jeremy Barrett e Silvia Fontana si sono imposti con merito sia in occasione della Finale Grand Prix di Vancouver che ai Campionati Europei di Minsk, ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : le favorite del singolo femminile; Kihira e Zagitova in lotta per il titolo. Incognita Medvedeva. : Sarà una nuova lotta tra Russia e Giappone quella del singolo femminile ai prossimi Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, in programma presso la Super Arena della Prefettura di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo. Sostanzialmente, per il titolo si ripeterà la sfida già vista alla Finale Grand Prix di Vancouver, dove la nipponica Rika Kihira ebbe la meglio sulla Campionessa Olimpica in carica Alina Zagitova, quest’anno spesso ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : come vederli in tv gratis e in chiaro. Orari e programma sulla Rai : I Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico si disputeranno a Saitama (Giappone) dal 20 al 23 marzo. La rassegna iridata concluderà una fantastica stagione riservata alla nobile arte sul ghiaccio e si preannuncia grande spettacolo in terra nipponica con i migliori atleti che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie, tutti i big che si sono messi in luce tra Grand Prix, Four Continents ed Europei cercheranno di eseguire i migliori ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : Nicole Della Monica e Matteo Guarise - una buona gara per scacciare i fantasmi di Minsk : Unico obiettivo: scacciare i fantasmi. A distanza di due mesi dalla beffa dei Campionati Europei, in cui Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno visto sfumare la medaglia di bronzo per soli quindici centesimi, la coppia azzurra scalda i motori per voltare pagina ai Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Super Arena Della Prefettura di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo. Dopo aver ottenuto con ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : Matteo Rizzo - la mina vagante della rassegna. Il gioiellino vuole stupire ancora : Altra gara, altro record da voler infrangere. Non si ferma l’ambizione del gioiellino Matteo Rizzo, pronto a stupire dopo il bronzo Europeo ai Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, in programma nella prefettura di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo. Un ritorno nella terra del Sol Levante dopo la bellissima terza posizione conquistata ad Osaka in occasione del classico NHK Trophy 2018, tappa di qualificazione del circuito ISU ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : il ritorno della leonessa. Roberta Rodeghiero pronta a regalare emozioni : 809: è esattamente questo il numero dei giorni che separano Roberta Rodeghiero dall’ultima competizione ISU, i Campionati Europei del 2017 di Ostrava, ai Mondiali di Pattinaggio artistico, al via il 20 marzo dalla Super Arena di Saitama, Giappone. Tante cose sono cambiate da quel 27 gennaio 2017 e dal lungo stop per infortunio. A cominciare dalla guida tecnica, passata nuovamente al trentino Gabriele Minchio, un ritorno alle origini per la ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini - un buon Mondiale per chiudere bene la stagione : Dopo due Campionati Europei, rispettivamente nel 2017 e nel 2019, la coppia formata da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini si appresta ad affrontare l’unica competizione ancora mancante, i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, in programma presso la Super Arena di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo. Una tappa necessaria per acquisire ancora più esperienza al loro bagaglio. Come già ribadito più volte, la specialità delle coppie ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Saitama 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : I Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico si disputeranno alla Super Arena di Saitama (Giappone) dal 20 al 23 marzo. La rassegna iridata torna in terra nipponica a cinque anni di distanza dall’ultima volta e si preannuncia una competizione particolarmente avvincente e appassionante con tante stelle pronte ad emozionare il pubblico che gremirà l’impianto. L’Italia dovrà fare a meno di Carolina Kostner ma potremo sognare in grande ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : l’esordio assoluto di Marina Piredda - la giovane azzurra pronta a spiccare il volo : Dopo l’esordio ai Campionati Europei di Lara Naki Gutmann e Lucrezia Gennaro, ai prossimi Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, in programma nella Prefettura di Saitama (Giappone) dal 18 al 24 marzo, assisteremo a un altro importante battesimo, quello di Marina Piredda. La pattinatrice classe 2002, tesserata con la Fiemme On Ice e allenata da Joanna Szczypa, arriverà all’appuntamento più importante dell’intera annata ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri le punte della spedizione : Manca sempre meno all’appuntamento più atteso della stagione. Tra una settimana esatta infatti, sul ghiaccio della Super Arena di Saitama (Giappone) andranno in scena i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, competizione attesissima dal pubblico del Sol Levante che, data la grandissima richiesta, ha dovuto addirittura sorteggiare i biglietti prima della vendita effettiva. La Nazionale azzurra si presenterà sul ghiaccio nipponico ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Junior 2019 : Alexandra Trusova trionfa nel singolo femminile. In danza vittoria per Lajoie-Lagha : Con il programma libero della categoria individuale femminile si sono spenti i riflettori alla Dom Sportova di Zagabria (Croazia), teatro questa settimana dei Campionati Mondiali Junior di Pattinaggio artistico. A trionfare è stata, per il secondo anno consecutivo, la russa Alexandra Trusova. La fuoriclasse allenata da Eteri Tutberidze, dopo un quadruplo lutz chiamato sottoruotato dal pannello tecnico, ha completato due quadrupli toeloop, uno in ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Junior 2019 : un meraviglioso Daniel Grassl conquista la medaglia di bronzo - Trionfa Hiwatashi. Nel femminile avanti Shcherbakova : Continua il magico momento del movimento della specialità individuale maschile di Pattinaggio artistico. Ai Campionati Mondiali Junior, quest’anno in scena presso la Dom Sportova di Zagabria (Croazia), il talento azzurro Daniel Grassl ha conquistato la medaglia di bronzo, replicando il risultato ottenuto da Matteo Rizzo nella passata stagione. In una gara contrassegnata da molti errori, il pattinatore altoatesino allenato da Lorenzo Magri ...