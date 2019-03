Papà a tempo pieno? Vale 2 800 euro al mese

Vaticano - Farrell nominato cardinale Camerlengo : certifica decesso Papa e amministra beni temporali in sua assenza : Kevin Joseph Farrell è il nuovo Camerlengo di Santa Romana Chiesa nominato da Papa Francesco. La notizia arriva direttamente dal Vaticano. Il posto è rimasto vacante lo scorso luglio, quando il predecessore di Farrell, il cardinale francese Jean Louis Tauran, è morto dopo una lunga malattia. Prima di poter esercitare il suo ufficio, il cardinale dovrà giurare davanti al pontefice. La figura è centrale nella gerarchia della Chiesa Cattolica ed è ...

Papà Graziano Rossi : «Valentino blocca il tempo - gli auguro lo spirito del debutto» : Poi come si discuterebbe nei bar? Sarebbero vuoti, e l'economia non girerebbe più». Che ne pensa del Valentino talent scout? «Mi piace molto. Da persona intelligente, ha impostato il progetto in modo ...

Sanremo 2019 - Fabio Rovazzi ricorda il Papà morto : «L’ultima volta non ho fatto in tempo a salutarti» : Al Festival di Sanremo 2019, Fabio Rovazzi ha appena finito di cantare Faccio quello che voglio. In prima fila ci sono la mamma, Beatrice Pizzorno, e la fidanzata, Karina Bezhenar. Sta per andare via, almeno così sembra, e invece si ferma un attimo ancora. «Ora che siamo tornati nei nostri veri personaggi», dice, «prima di lasciare il palco vorrei dedicare due parole a una persona che non vedo da un po’ di anni». E continua: «Caro papà ...