Pallotta | «Monchi? L’ho lasciato fare | ma non aveva un piano B»

Roma - Pallotta distrugge Monchi : “mi sono fidato di lui e rischiamo di non andare in Champions” : Il presidente della Roma ha risposto alle parole di Monchi, presentato oggi ufficialmente come nuovo direttore sportivo del Siviglia Non sono affatto piaciute a James Pallotta le parole di Monchi, ex direttore sportivo della Roma passato ufficialmente al Siviglia. Il numero uno giallorosso ha replicato duramente alle parole dello spagnolo, espresse nel corso della conferenza stampa di presentazione andata in scena questa mattina. Alfredo ...

Monchi torna a Siviglia : “Sono andato via da Roma per divergenze con Pallotta” : Ha rescisso il suo contratto con la Roma in seguito alla sconfitta ed eliminazione dalla Champions League per mano del Porto. Il ds spagnolo Monchi ha lavorato due anni nella capitale ma è tornato al Siviglia, dov’era stato prima di arrivare in Italia. Durante la conferenza stampa di presentazione ha, però, parlato anche dell’esperienza in giallorosso e dei motivi che l’hanno spinto ad abbandonare: “Sono andato via ...

Roma - Monchi : 'Pallotta ed io avevamo idee opposte. Continuare così non era giusto' : 'Sono andato via dalla Roma per una ragione semplice: ho capito che l'idea della proprietà era diversa rispetto alla mia'. Sono queste le parole dell'ex direttore sportivo giallorosso Ramon Monchi il ...

Roma - Monchi spiega l'addio : 'Io volevo andare a sinistra e Pallotta a destra' : Torna subito al lavoro Monchi . Dopo aver detto addio alla Roma dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco, l'ex giallorosso è stato presentato alla stampa dal Siviglia come nuovo direttore sportivo: "...

