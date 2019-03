Palermo | al via i lavori per il Carro di Santa Rosalia

Palermo - benzina sulla saracinesca : incendiato un centro estetico di via Pindemonte : Attentato incendiato questa notte intorno all'1,25 ad un negozio di estetica al civico 31 di via Pindemonte a Palermo . I vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo sono intervenuti sul posto ...

Pif - avvince il viaggio dall'aldilà a Palermo : Che piacevole sorpresa: una Palermo senza mafia. Nel senso che non se ne parla neanche per sbaglio. E sì che il protagonista del bel film di Daniele Luchetti ha per protagonista Pif, al secolo ...

Rapina Palermo - terrore al Minimarket di via Maqueda/ Criminale ucciso a bastonate : Palermo, Rapina in un Minimarket di via Maqueda: morto il Rapinatore ucciso a bastonate. Rissa con il titolare ed un dipendente del negozio

Palermo. Rapina in un minimarket in via Maqueda : un morto e due feriti : Rapina finita in tragedia nella notte a seguito della reazione del commerciante. Il Rapinatore è stato ucciso, a colpi di

Vaccini : Palermo - al via domani campagna itinerante antipapilloma virus : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - Prenderà il via domani la campagna di vaccinazione itinerante anti papilloma virus nelle scuole di Palermo e provincia. La prima tappa sarà a Termini Imerese, nella Scuola Media “Tisia D’Imera”. Medici del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp e medici in formazione dell

Viabilità : Musumeci - 'troppi disservizi sull'autostrada Palermo-Catania' : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - "Purtroppo, ancora oggi, continuano a pervenire a questa presidenza continue lamentele per i disagi che gli automobilisti siciliani sono costretti a subire quotidianamente sull’autostrada Catania-Palermo. File chilometriche per i numerosi cantieri dell’Anas, almeno 15,

Dipinti e sculture - Amico sbarca a Palermo con “Viaggio in Sicilia” : Francesco Amico nasce in Sicilia nel 1946 e dal 1970 si trasferisce a Roma. Questa esposizione che si inaugura a Palermo, dal titolo “Viaggio in Sicilia”, è promossa dalla Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, e vuole essere un omaggio alla sua terra di orgine, attraverso una serie di Dipinti e sculture (18 tele e 4 sculture) che ci ...

Polizia : Questura Palermo - al via ridefinizione competenze commissariati (2) : (AdnKronos) - Nel solco delle stesse finalità e per facilitare logisticamente l’utenza, è stata prevista l’estensione della giurisdizione del Commissariato di P.S. “Bagheria” al territorio del poco distante Comune di Misilmeri, prima ricadente invece nella competenza del Commissariato di P.S. “Branc

Polizia : Questura Palermo - al via ridefinizione competenze commissariati : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - La Questura di Palermo ha avviato e realizzato un processo di ridefinizione dell’attuale assetto delle competenze territoriali degli otto commissariati di Polizia insistenti nel capoluogo, nella prospettiva di renderlo più rispondente alla mutata realtà sociale e crimi

Palermo - al via hackathon di economia civile : Domani, giovedì 21 febbraio, si terrà, presso l'aula magna del dipartimento di Giurisprudenza dell'università Lumsa di Palermo, l'hackaton di economia civile, un momento di lavoro condiviso per dare ...

Sicilia : viaggio al centro della terra di Palermo : Cittadini e stampa scesi nelle viscere della terra a Palermo. viaggio al centro della terra di Palermo. Dalle Muchate alle antiche Fornaci Maiorana. In Sicilia nelle viscere della terra palermitana. Ecco le Muchate, il termine è di origine araba e da esso deriva il verbo Siciliano “ammucciare” cioè nascondere, rappresentano una delle cave calcarenitiche sotterranee più estese della città ( nel video ). Cittadini e stampa sono scesi in queste ...

Palermo : omicidio giovane medico - gup invia atti in Procura : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - Colpo di scena nel processo per l'omicidio di Aldo Naro, il giovane medico ucciso la sera di San Valentino del 2015 nella discoteca Goa di Palermo. Oggi il gup del Tribunale di Palermo Ferdinando Sestito ha trasmesso gli atti del processo alla Procura per valutare se t

“Figurati se prendiamo una di Palermo” : dopo la mail inviata per sbaglio ad una biologa siciliana - il Cro del Friuli chiede scusa : “Oggi contatterò la dottoressa per spiegarle come sono andate le cose e le dirò, essendomi confrontato con l’oncologo col quale è avvenuto il carteggio, che si è trattato di un fraintendimento innescato, in realtà, dal desiderio di offrire un consiglio e non certo una discriminazione“. Così il direttore del Cro di Aviano, Adriano Marcolongo, ha ribadito questa mattina durante una conferenza stampa la posizione del Centro di ...

"Figurati se prendiamo una da Palermo" - mail inviata per errore scatena la polemica : Protagonista della vicenda una giovane laureata in biologia che si era candidata per uno stage in un'azienda di Pordenone...