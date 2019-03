Paesi Bassi | arrestato il killer di Utrecht

La sparatoria a Utrecht - nei Paesi Bassi : Ci sono tre morti e diversi feriti, la polizia parla di un possibile attentato: il responsabile è ancora in fuga

I Paesi Bassi hanno richiamato il loro ambasciatore in Iran - dopo che due funzionari dell’ambasciata a Teheran avevano dovuto lasciare il paese : I Paesi Bassi hanno richiamato il loro ambasciatore in Iran dopo che due funzionari dell’ambasciata erano stati definiti persona non grata dal regime Iraniano ed erano stati costretti a lasciare il paese, ha annunciato su Twitter il ministro degli Esteri olandese

I Paesi Bassi hanno comprato il 12 - 8 per cento azioni di Air France-KLM : I Paesi Bassi hanno annunciato di aver comprato il 12,8 per cento delle azioni di Air France-KLM, una delle più grandi compagnie aeree del mondo nata nel 2004 dalla fusione della francese Air France e dell’olandese KLM. La Francia ha reagito

Paesi Bassi - tragedia sfiorata durante il varo di una nave - VIDEO - - : Un operaio ha rischiato di rimanere ucciso in un cantiere navale Groningen, durante le operazioni di varo di una nave. Il VIDEO dell'incidente è stato pubblicato dalla Dutch Broadcasting Association. ...

I Paesi Bassi negoziano il trasferimento di oltre 250 imprese dopo la Brexit - : L'Agenzia per gli investimenti esteri dei Paesi Bassi , NFIA, sta negoziando il trasferimento nel paese di oltre 250 imprese dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE. Lo afferma il sito internet dell'...

Ciclocross - novità dall’UCI! Mondiali 2022 e 2023 a Stati Uniti e Paesi Bassi - nasce la categoria Juniores femminile : Approfittando della rassegna iridata che si è svolta nel fine settimana, il Comitato Direttivo dell’UCI si è riunito in Danimarca per discutere una serie di misure in favore della promozione e dello sviluppo del Ciclocross. Nel comunicato pubblicato è stata annunciata tra le altre cose l’assegnazione dei Campionati Mondiali a Fayetteville, in Arkansas (Stati Uniti d’America) per l’edizione 2022 e ad Hoogerheide (Paesi ...

Paesi Bassi - 5 curiosità su storia - territorio e tradizione : La capitale dei Paesi Bassi è Amsterdam, quasi un terzo del paese si trova sotto il livello del mare. Comunemente detto Olanda ma propriamente sbagliato, poiché Olanda dovrebbe indicare soltanto le province dell'Olanda settentrionale e dell'Olanda meridionale. ...Continua a leggere

I Paesi Bassi daranno il permesso di soggiorno a 600 bambini rifugiati e alle loro famiglie : Ma per via di un accordo politico, la legge in base a cui riceveranno il permesso sarà successivamente abolita

Sea Watch - Di Maio : “Lavoriamo al sequestro della nave. 47 migranti? Bandiera olandese - vadano nei Paesi Bassi” : “Il governo italiano è impegnato in queste ore a produrre con le autorità tutte le informazioni con la magistratura affinché si possa sequestrare l’imbarcazione. Siamo anche impegnati a far arrivare in Olanda queste persone. Io non sono per registrare coloro che sbarcano in Italia, se le registra il governo olandese. Se poi la nave non è olandese, il governo ce lo deve dire ma su questo sta avendo un atteggiamento ambiguo”. Lo ...