Oroscopo del giorno 20 marzo | 2ª sestina | mercoledì ok Blancia e Sagittario | Scorpione ko

Oroscopo weekend del 23-24 marzo : Cancro e Scorpione in prima linea : In questo fine settimana del 23 e 24 marzo 2019 troviamo il Sole nell'Ariete e Venere in Acquario. Giove in Sagittario ed il Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Saturno e Plutone saranno stabili in Capricorno. Mercurio e Nettuno nel segno dei Pesci. Marte e Urano in Toro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni. Cancro top Ariete: col Sole da pochi giorni nel loro segno i nativi dovranno ancora fare il punto della ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 19 marzo : Gemelli mutevole - Bilancia indecisa : L'oroscopo dell'amore di coppia individua i punti deboli di ciascun segno zodiacale, aiutandoli a superare le difficoltà amorose ed elargendo delle "dritte" utili per evolvere e migliorare le storie sentimentali. Di seguito le previsioni astrologiche di martedì segno per segno. L'oroscopo dell'amore Ariete: non prendete decisioni avventate se c'è qualche attrito che minaccia la felicità di coppia, piuttosto puntate sull'appoggio di Venere che in ...

Oroscopo della Festa del papà : buono il lavoro per il Cancro - grinta per l'Acquario : L'Oroscopo della Festa del papà svela importanti premonizioni, utili per festeggiare in serenità e con una marcia in più. La Luna in Leone lancia un raggio luminoso anche per Sagittario, Ariete, Gemelli e Bilancia, riscaldando il cuore. E gli altri segni? Analizziamoli con le previsioni astrali di martedì. Amore e fortuna nell'Oroscopo della Festa del papà Ariete: il vostro cielo è stabile e l'influsso della Luna vi illumina, rendendovi ...

Paolo Fox - Oroscopo di oggi : le previsioni del 18 marzo 2019 : I Fatti Vostri: oroscopo del giorno di Paolo Fox, lunedì 18 marzo L’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri è tornato anche questo lunedì a far compagnia al pubblico di Rai2. L’astrologo ha svelato le previsioni del giorno, 18 marzo, nel programma condotto da Giancarlo Magalli, Roberta Morise e Giò Di Tonno. Paolo Fox ha assegnato il consueto numero di stelle, compreso tra due e cinque, ai segni dello zodiaco, parlando ...

Oroscopo della Primavera : periodo rilassante per Gemelli e Scorpione : La stagione primaverile si sta avvicinando e dopo un inverno lungo e controverso i segni zodiacali si preparano ad affrontare un periodo di pace e serenità. L'Oroscopo della Primavera, infatti, prevede momenti rilassanti soprattutto per lo Scorpione e i Gemelli, ma ci saranno anche periodi difficili da superare armandosi di astuzia e pazienza in particolar modo per la Vergine e il Toro. Scopriamo, dunque, insieme cosa prevedono gli astri per la ...

Oroscopo del giorno 19 marzo : martedì incandescente per Ariete - Acquario e Capricorno : Le previsioni dell'Oroscopo del giorno 19 marzo 2019 annunciano più di qualche novità per Leone, Acquario e Capricorno. Invece per i restanti segni come sarà la giornata di martedì? Scopriamolo insieme analizzando l'astrologia del giorno applicata ai settori della vita legati all'amore, al lavoro e alla salute. Ecco a seguire come saranno le stelle segno per segno a partire dall'Ariete fino ad arrivare ai Pesci. Oroscopo, previsioni per martedì ...

Oroscopo del 19 marzo - Festa del papà : predizioni da Bilancia a Pesci - bene Aquario : L'Oroscopo del giorno martedì 19 marzo riapre con la nuova classifica stelline e le immancabili previsioni zodiacali. Target odierno la giornata dedicata in calendario alla famosissima Festa del papà. Dunque sotto analisi dall'Astrologia la parte iniziale dell'attuale settimana: curiosi di sapere come saranno le stelle in amore e nel lavoro? Il periodo sotto analisi quest'oggi, ovviamente interessante il prossimo martedì, si presume possa essere ...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 18 al 24 marzo 2019 : Segno per segno, le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia, con la classifica dei più fortunati per...

L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 marzo : Ariete ambizioso - Sagittario sereno : L'oroscopo della settimana apre uno scenario nuovo per i segni zodiacali. I passaggi planetari da una casa astrologica all'altra emanano influssi benevoli, tutti da investire nell'amore e nel successo lavorativo. Di seguito le previsioni astrali. Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine Ariete: incanalate le vostre energie verso orizzonti nuovi, i transiti planetari vi sono propizi e vi spingono ad attuare i vostri progetti, attingendo alla ...

Oroscopo Branko 19 marzo - festa del papà 2019. Le previsioni : Oroscopo di Branko: previsioni dei giorni attorno alla festa del papà, martedì 19 marzo La primavera è ormai alle porte e, come ogni anno, è preceduta dalla festa del papà del 19 marzo, che cade in corrispondenza della festa religiosa di San Giuseppe. Per scoprire come sarà la situazione astrale dei prossimi giorni, quindi prima e dopo martedì 19, sveliamo in questo articolo alcune indicazioni tratte dal libro “Branko 2019, calendario ...

Astrologia Paolo Fox - Oroscopo di oggi : previsioni del 17 marzo : oroscopo Paolo Fox del giorno: le previsioni zodiacali di oggi, domenica 17 marzo Aspettando la diretta odierna di Mezzogiorno in Famiglia, nel corso della quale Paolo Fox con le previsioni del suo oroscopo di tutta la nuova settimana renderà nota la classifica dei 12 segni, sveliamo in questo pezzo alcune indicazioni sulle sue previsioni dello zodiaco di oggi, 17 marzo 2019, tratte dall’ultimo numero di DiPiùTv. Luna favorevole per il ...

Oroscopo d’inizio settimana Paolo Fox per la festa del papà - 19 marzo : Paolo Fox, Oroscopo 19 marzo 2019: previsioni dei giorni attorno alla festa di San Giuseppe La nuova settimana si aprirà con la festa del papà 2019, che cadrà martedì 19 marzo, giorno per il quale Paolo Fox ha reso note le sue previsioni dell’Oroscopo sulle pagine di DiPiùTv (in realtà sulla rivista, come sempre, l’astrologo ha parlato in modo generale di tutti i giorni della settimana entrante: noi in questo articolo riportiamo, per ...

Oroscopo dell'amore per i single - 18 marzo : Bilancia al top - Acquario ribelle : Le previsioni astrali di lunedì spronano i segni zodiacali ad andare incontro all'amore con coraggio. Le effemeridi del 18 marzo approfondiscono i transiti planetari, a caccia di sensazioni tutte da scoprire. L'Oroscopo dell'amore per i single sottolinea questi stati d'animo, promettendo fortuna e felicità. Le opportunità sentimentali dei single nell'Oroscopo dell'amore Ariete: Venere in sestile vi spinge a ricercare l'amore, i Nodi lunari dal ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 18 marzo : Cancro polemico - Leone sereno : L'oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di lunedì lancia un focus sull'aspetto favorevole della Luna in Leone, che esorta ciascun segno zodiacale a vivere le emozioni con maggiore slancio, complici anche gli altri aspetti planetari che generano previsioni astrali fortunate. L'oroscopo dell'amore Ariete: l'amore si rinvigorisce con Venere in sestile e Marte che vi incita a fare qualcosa per dare libero sfogo ai sentimenti. ...