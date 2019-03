Ong italiana salva 50 migranti e si dirige verso Lampedusa Viminale pronto allo stop

Ong italiana soccorre un gommone con 50 naufraghi : "Diteci dove dirigerci" | Salvini : "I porti erano e restano chiusi" : La Mare Jonio: "Chiederemo all'Italia un porto sicuro per sbarcare queste persone scappate dai campi di concentramento libici". A bordo del gommone in avaria c'erano anche 12 minori