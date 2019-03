Ong con 49 migranti a bordo verso l' Italia Il Viminale | Direttiva per fermare le

Migranti - nave italiana soccorre un gommone con 49 persone : il Viminale prepara una direttiva sulle Ong : La Mare Jonio, della Mediterranea Saving Humans, è diretta verso l'Italia: “Chiederemo un porto sicuro”. Tra i Migranti...

Migranti - Ong italiana «Mediterranea» soccorre un gommone con 50 naufraghi : L’operazione effettuata dalla nave Mare Jonio. La Guardia Costiera libica si sta portando in zona ma le persone salvate non potrebbero essere riconsegnate alle autorità di Tripoli

COngresso mondiale delle famiglie 2019 : date - programma e temi. Cos’è : Congresso mondiale delle famiglie 2019: date, programma e temi. Cos’è “L’Organizzazione Internazionale per la Famiglia (International Organization for the Family, IOF) è lieta di annunciare che il XIII Congresso mondiale delle famiglie (WCF) si terrà in Italia, nella città di Verona, dal 29 al 31 marzo”. È quanto si legge sulla home page di WCF. “Il vento del cambiamento: L’Europa e il Movimento Globale ...

Serie D Savoia - CampilOngo : «Bene il risultato - ma abbiamo concesso troppo» : Torre Annunziata, Na, - Il Tecnico del Savoia, Salvatore Campilongo, ha parlato dopo l'importante vittoria con la Sarnese. Queste le sue parole nel post gara: 'Venivamo da due sconfitte, la cosa mi ...

Strage in COngo - deraglia un treno merci : 24 morti di cui la maggior parte sono bambini : Le notizie che arrivano dalla Repubblica democratica del Congo sull’incidente ferroviario parlano di almeno di 24 persone morte e altre 31 ferite, in seguito al deragliamento di un treno merci a Bena Leka, nella provincia di Kasai: sul convoglio viaggiavano un numero imprecisato di passeggeri clandestini. Secondo la polizia ferroviaria, e riportato da Al Jazeera, le vittime sono soprattutto bambini ed il bilancio dei morti e’ ...

AlbalOnga (calcio - Under 15 Elite) - Tuzi : “Con la Css Tivoli è iniziato il nostro campionato” : Roma – Come il suo collega Francesco Talarico, ha “raddoppiato” da poco gli incarichi. Roberto Tuzi, tecnico già sulla panchina dell’Under 14 Elite dell’Albalonga (destinata ad un tranquillo finale di stagione), è stato chiamato da tre settimane al “capezzale” del gruppo Under 15 Elite del club azzurro per tentare di conservare la categoria. “Un attestato di stima da parte del presidente Bruno Camerini e del direttore generale Alessandro ...

