Omicidio a Palermo | cadavere nell’auto

Omicidio a Palermo : ucciso con un colpo di pistola alla testa - cadavere nell’auto : Omicidio a Palermo. Un uomo di 34 anni, Francesco Manzella, è stato ucciso nella notte con un colpo di pistola alla testa secondo le prime informazioni. Il corpo è stato rinvenuto nella sua auto, una Volkswagen Polo, lungo la strada che collega il capoluogo a Sciacca, precisamente in via Gaetano Costa, nelle vicinanze del carcere Pagliarelli.A chiamare la polizia sono stati alcuni residenti che hanno sentito il rumore degli spari in strada. ...

Omicidio a Palermo - Francesco Manzella 34enne trovato morto in auto : Terzo Omicidio in quattro giorni a Palermo. E' avvenuto intorno alla mezzanotte. Un uomo, Francesco Manzella, pregiudicato di 34 anni, trovato morto

Omicidio a Palermo : ucciso pregiudicato/ Colpo di pistola alla testa : agguato? : Palermo, nuovo Omicidio nella notte: il pregiudicato Francesco Manzella freddato con un Colpo di pistola alla testa. Pesa il suo passato criminale.

Palermo : duplice Omicidio Zen - oggi interrogatorio presunto assassino : Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - Sarà interrogato oggi dal gip di Palermo Giovanni Colombo, il ragazzo di 26 anni, che si è accusato di avere ucciso a colpi di pistola Antonino e Giacomo Lupo, padre e figlio, in via Rocky Marciano, tra i padiglioni dello Zen di Palermo. Il giovane, poche ore dopo il d

Palermo : Omicidio nella notte - uomo ucciso con colpo pistola in testa : Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - omicidio nella notte a Palermo. La vittima è Francesco Manzella, 34 anni, con piccoli precedenti penali. L'uomo è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. Il cadavere è stato trovato a bordo di una Polo Volkswagen sulla strada statale Palermo-Sciacca. A dare l'

Omicidio a Palermo - pregiudicato ucciso con un colpo alla testa : Omicidio a Palermo, nel quartiere Falsomiele, poco dopo la mezzanotte. Francesco Manzella, pregiudicato di 33 anni, è stato ucciso con un proiettile alla testa, mentre era a bordo della sua auto. Indaga la polizia.

Omicidio nella notte a Palermo : Omicidio nella notte a Palermo . La vittima è un 34enne, con piccoli precedenti penali. L'uomo è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. Il cadavere è stato trovato a bordo di una Polo ...

Omicidio a Palermo - uomo ucciso a colpi di pistola vicino al carcere Pagliarelli : Omicidio a Palermo, il secondo in quattro giorni. Un uomo, Francesco Manzella , 34 anni, ha precedenti per furto,, è stato trovato morto all'interno di un'auto, ucciso da un colpo di pistola alla ...

Palermo : duplice Omicidio Zen - giovane in caserma condannato per rissa discoteca : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Giovanni Colombo, il giovane di 26 anni che si è presentato ai Carabinieri per il duplice omicidio dello Zen di ieri sera, è stato condannato di recente a due anni di carcere per rissa nell'ambito dell'inchiesta per l'omicidio di Aldo Naro, il giovane medico ucciso nel

Palermo : Omicidio padre e figlio allo Zen - in caserma presunto killer (2) : (AdnKronos) - Il presunto assassino che si è presentato in caserma è un pregiudicato di 26 anni, Giovanni C., ed è un vicino di casa delle due vittime. Abita in via Rocky Marciano, proprio a due passi dal luogo del duplice omicidio. Ha precedenti per reati di droga e rissa.

Palermo : Omicidio padre e figlio allo Zen - in caserma presunto killer : Palermo, 15 mar. (Adnkronos) - Si trova nella caserma del Comando provinciale dei carabinieri di Palermo il presunto killer di Antonino Lupo e il figlio Giacomo, uccisi ieri sera allo Zen in via Rocky Marciano a colpi di pistola. L’uomo, braccato dagli investigatori della Squadra mobile che da ieri

Duplice Omicidio a Palermo - uccisi padre e figlio allo Zen : Palermo, 15 mar., askanews, - Duplice omicidio ieri sera a Palermo. padre e figlio di 53 e 19 anni sono stati uccisi a colpi di pistola in via Rocky Marciano, nel popolare quartiere Zen. Le vittime ...

Palermo : Omicidio padre e figlio allo Zen - notte di interrogatori : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - notte di interrogatori nei locali della Squadra mobile di Palermo dove sono state ascoltate diverse persone dopo il duplice omicidio dello Zen avvenuto ieri sera in via Rocky Marciano. Le vittime sono il cinquantenne Antonino Lupo e il figlio Giacomo di 19 anni, uccisi

Palermo : Omicidio nel centro storico - la vittima è il rapinatore : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - E' il rapinatore di un minimarket la vittima dell'omicidio avvenuto poco fa in via Maqueda a Palermo. Sul luogo la Polizia di Stato che sta eseguendo i primi rilievi. Molto confusa, al momento, la dinamica. Ferite anche due persone. Ma si sa che la vittima avrebbe tent