Olimpiadi | per Milano-Cortina 2026 al via raccolta disponibilità hotel 2

Olimpiadi : per Milano-Cortina 2026 al via raccolta disponibilità hotel : Venezia, 18 mar. (AdnKronos) - Entra nel vivo il processo di candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. Federalberghi Veneto – attraverso le strutture di Belluno e Cortina – lancia l’appello agli albergatori associati, che - entro il 31 marzo - dovranno fornire la propria disponi

Ginnastica - Coppa del Mondo : Lara Mori è una big internazionale - grande crescita e secondo posto per sognare le Olimpiadi : Lara Mori ha dimostrato ancora una volta di essere un’ottima ginnasta e di essere cresciuta in maniera esponenziale nelle ultime due stagioni. Il secondo posto al corpo libero conquistato oggi in Coppa del Mondo certifica ulteriormente la caratura internazionale della toscana che nella sua carriera vanta anche una finale ai Mondiali e una agli Europei proprio in questa specialità: il risultato di Baku non è una sorpresa ma l’ennesima ...

Ginnastica - Coppa del Mondo. Vanessa Ferrari : “Punti importanti per le Olimpiadi”. Mori : “Dimostrato il mio valore” : Lara Mori e Vanessa Ferrari hanno regalato grandi emozioni a Baku e sono salite sul podio al corpo libero in occasione della tappa di Coppa del Mondo: secondo posto per la toscana, terza piazza per la bresciana e festa grande alle spalle della statunitense Jade Carey. Le azzurre hanno poi raccontato le proprie sensazioni al termine della gara disputata in Azerbaijan, evento fondamentale visto che metteva in palio punti per la qualificazione alle ...

Ginnastica artistica - classifica Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari in testa al corpo libero - Lara Mori terza. Volata per le Olimpiadi 2020! : Vanessa Ferrari si conferma in testa alla classifica di Coppa del Mondo, la bresciana guida la graduatoria al corpo libero dopo le prime tre gare. La 28enne occupa il primo posto grazie alla vittoria di Melbourne e alla terza piazza strappata oggi a Baku, la Campionessa del Mondo 2006 è Volata a quota 50 punti e guarda tutte dall’alto in basso: la rincorsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è entrata nel vivo, solo la vincitrice della ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Italia per rimpinguare il contingente alle Olimpiadi : Riparte il circuito maggiore del Tiro a volo: da domenica 17 a lunedì 25 marzo ad Acapulco, in Messico, scatterà la Coppa del Mondo con la prima tappa che metterà in palio due carte olimpiche per ciascuna delle quattro specialità olimpiche individuali della disciplina. In gara dodici Italiani che proveranno a conquistare i sei pass che ancora mancano all’Italia. Va ricordato che una carta olimpica non è nominale ma viene assegnata alla ...

Manuel Bortuzzo torna ad Ostia e non perde la speranza : “sogno le Olimpiadi! Fiducia nei medici - nel Signore e nella magistratura” : Manuel Bortuzzo spera ancora di poter partecipare alle Olimpiadi con l’aiuto dei medici e quello di Dio: il nuotatore azzurro non perdere la speranza Due criminali gli hanno tolto l’uso delle gambe, ma nessuno è riuscito a togliergli il sorriso che gli illumina il volto. Né la voglia di sognare le cose più belle, Olimpiadi comprese. Intanto, mentre alimenta i suoi sogni con il duro lavoro, il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo ...

Manuel Bortuzzo : "Il mio obiettivo? Ora le Olimpiadi e tra 10 anni spero in piedi" : L'obiettivo "erano e restano le Olimpiadi ", ma a chi gli chiede come si vede tra dieci anni Manuel Bortuzzo risponde: "spero in piedi" . Non ha perso il suo sorriso, il 19enne nuotatore veneto ...

[La storia] Il nuotatore che perde le Olimpiadi per un infortunio e diventa un imprenditore milionario : Il 32enne Mik Cosentino è la dimostrazione che la vita può prendere direzioni inattese e sorprendenti. nuotatore professionista della nazionale italiana ha dovuto mettere nel cassetto il suo sogno di ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : Vanessa Ferrari e il sogno Olimpiadi - a Baku per confermare il primo posto : La rincorsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 riparte da Baku dove nel weekend del 14-17 marzo andrà in scena la terza tappa della Coppa del Mondo riservata alle singole specialità, in Azerbaijan verranno messi in palio punti pesanti per la qualificazione ai prossimi Giochi e Vanessa Ferrari vorrà farsi trovare pronta per rimpinguare ulteriormente il proprio bottino e per confermarsi in testa alla classifica al corpo libero. La Leonessa occupa il ...

Volley - Dick Kooy vuole l’Italia : “Sto studiando l’Inno di Mameli - data la disponibilità a Blengini. Darei una mano per le Olimpiadi” : Dick Kooy potrebbe essere la soluzione temporanea ai problemi dell’Italia nel reparto schiacciatori. La nostra Nazionale è in crisi totale per quanto riguarda i martelli, l’addio di Osmany Juantorena (salvo ripensamenti) e l’infortunio di Luigi Randazzo hanno messo ulteriormente in difficoltà il CT Chicco Blengini che sta pensando alla formazione con cui affrontare il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari pronta per un nuovo ruggito - si vola a Baku per inseguire le Olimpiadi : Conto alla rovescia per Vanessa Ferrari che è pronta per tornare in gara dopo l’apoteosi di Melbourne, la Leonessa si lancia verso la terza tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica che si disputerà a Baku dal 14 al 17 marzo. A tre settimane di distanza dal memorabile trionfo in terra australiana, giunto dopo 500 giorni di inferno a causa della rottura al tendine d’Achille subita ai Mondiali di Montreal, la bresciana si ...

Ginnastica artistica - alle Olimpiadi torna la squadra da 5 atlete? Tutte le novità per Parigi 2024 - modifiche importanti : alle Olimpiadi di Parigi 2024 torneranno le squadre composte da 5 atlete? Questa sembra essere la grande novità per la Ginnastica artistica in merito alla rassegna a cinque cerchi che si svolgerà nella capitale francese, l’indiscrezione è stata lanciata da Enrico Casella ai microfoni di volare.tv durante il recente Trofeo di Jesolo. Il Direttore Tecnico della Nazionale Italiana ha svelato infatti che ci sarebbero delle grosse novità ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Alberto Tomba : “Una bella cosa per tutto il nostro Paese” : Un tifoso in più, ma era difficile pensare il contrario, per la candidatura congiunta Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026: Alberto Tomba in una breve intervista rilasciata al “Corriere delle Alpi” ha esternato il suo pensiero circa la possibilità di ospitare in Italia la rassegna a cinque cerchi. Tomba ha così definito la possibile vittoria della candidatura congiunta dell’Italia: ...

Baseball - i convocati dell’Italia per il raduno di Mesa. Parte la corsa alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : Si dia inizio alle danze. La Nazionale Italiana di Baseball torna protagonista e sarà un’annata estremamente importante per gli obiettivi da centrare. La selezione del Bel Paese allenata da Gibo Gerali ha in cima alla lista delle priorità gli Europei programmati dal 6 al 15 settembre a Bonn ed a Solingen e soprattutto il Torneo di Qualificazione Olimpica, che si terrà a Bologna e a Parma dal 18 al 23 settembre. Un evento estremamente ...