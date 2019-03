Olanda | spari contro i passeggeri di un tram a Utrecht | diversi feriti La polizia

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019) Sonole persone ferite in una sparatoria avvenuta questa mattina, alle 10.45, nella città diin. Lo scrivono i media olandesi ed è quanto si legge sull’account Twitter della. Sul posto è arrivata l’unità antiterrorismo e l’area è stata chiusa. Gli investigatori informano che è stata aperta un’indagine e tra le ipotesi c’è che l’attacco sia di natura terroristica.A shooting occurred on the #24oktoberplein in #. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter.— Politie(@Politie) 18 marzo 2019L'articolodi un. La: “Valutiamo movente terroristico” proviene da Il Fatto Quotidiano.

