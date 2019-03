Nuova Zelanda | ' In 10 giorni stretta su armi' Dopo attentato Jihad promette vendetta

Strage in Nuova Zelanda. Perché Tarrant decide di difendersi da solo : Strage in Nuova Zelanda. Perché Tarrant decide di difendersi da solo A pochi giorni dalla brutale Strage suprematista di Cristchurch, Nuova Zelanda, arrivano le prime risposte all’opinione pubblica da parte delle istituzioni del paese oceanico. La premier Jacinda Ardern ha promesso che in pochi giorni proporrà modifiche all’attuale regolamento sul possesso di armi da fuoco. Inoltre, la stessa Ardern ha annunciato ...

Rashid - il maestro eroe che si è lanciato a mani nude contro il killer della strage in Nuova Zelanda : Naeem Rashid, un insegnate pachistano di 51 anni, è l’eroe che nella moschea Al Noor ha cercato di bloccare Brenton Tarrant, l’attentatore di Christchurch. Rashid non è sopravvissuto alla strage ed è morto in ospedale. A perdere la vita anche il figlio 21enne che era con lui. “Mio marito è morto da eroe”, ha detto la vedova. Il premier pachistano ha annunciato un’onorificenza per ricordare il coraggio dell’insegnante.Continua a leggere

Revenge is coming : l’Isis torna a farsi sentire. Vendetta per la strage in Nuova Zelanda : Come era da immaginarsi l’Isis ha promesso Vendetta per la strage commessa nelle moschee in Nuova Zelanda. secondo quanto riportato sul Site stanno esortando i militanti ad effettuare nuovi attacchi nelle chiese. Uccidere fedeli cattolici per vendicare i fedeli musulmani uccisi nelle moschee di Al Noor e al Centro Islamico di Linwood. Una guerra reale e anche mediatica: Facebook ha dovuto rimuovere ben 1,5 milioni di video ...

Come il video dell’attentato in Nuova Zelanda è dilagato sui social network : Nelle prime 24 ore successive alla sparatoria avvenuta in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, Facebook ha dichiarato di aver rimosso 1,5 milioni di video dell’attacco che sono stati ricaricati e condivisi sul social network. Dei video rimossi 1,2 milioni sono stati bloccati in fase di upload. A dare la notizia è la portavoce di Facebook New Zealand, Mia Garlick, tramite l’account Twitter del social network. In the first 24 hours we ...

La Nuova Zelanda vuole cambiare la sua legge sulle armi : Il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern alla conferenza stampa in cui annuncia che il governo ha raggiunto un accordo di massima sulla riforma della legge sulle armi (foto: Hagen Hopkins/Getty Images) Il governo neozelandese pensa a una stretta sulle armi dopo l’attentato di venerdì 15 marzo a Christchurch che ha provocato la morte di 50 persone. Secondo il governo del paese australe, infatti, la strage si sarebbe potuta evitare se ...

Brenton Tarrant si vuole difendere da solo - Nuova Zelanda teme che usi il processo per la propaganda suprematista : Brenton Tarrant rinuncia all'avvocato e vuole difendersi da solo. Il ventottenne australiano, arrestato per le stragi nelle due moschee in Nuova Zelanda, ha licenziato il suo avvocato e intende rispondere in autonomia davanti ai giudici. Lo riferisce il New Zealand Herald che sottolinea come la preoccupazione principale adesso sia che il processo possa diventare palcoscenico della propaganda suprematista dello stesso Tarrant.Richard Peters, ...

Strage in Nuova Zelanda - quei video (e Brenton Tarrant) potevano essere bloccati? : Non è facile bloccare contenuti inopportuni diffusi attraverso le piattaforme online, ma sicuramente si può fare qualcosa di più rispetto a quanto si è verificato a ridosso della Strage di Christchurch. La propagazione c’è stata, nonostante i sofisticati algoritmi di controllo, a dispetto dei filtri animati dall’intelligenza artificiale, in barba alle agguerrite squadre di specialisti in carne e ossa. I potentissimi sistemi includono strumenti ...

ASIA/PAKISTAN - I cristiani ricordano i martiri degli attacchi alle chiese a Lahore - con il pensiero alla Nuova Zelanda : "Preghiamo per i governi del PAKISTAN e della Nuova Zelanda, perché sconfiggano il male diabolico del terrorismo e la pace prevalga in tutto il mondo, e le persone in tutto il mondo vivano in pace, ...

Nuova Zelanda : governo pronto a una stretta sulle armi - ma i cittadini le restituiscono da soli : Dopo la strage di Christchurch, sarà avviata a che un'inchiesta sui servizi segreti: il killer non era infatti mai stato schedato