Nuoto | Criteria Nazionali giovanili 2019 | record italiano per Alberto Razzetti | arrivano

Nuoto - Criteria Nazionali giovanili 2019 : Alberto Razzetti sigla il nuovo primato italiano nei 200 farfalla in vasca corta : La seconda sessione dei Criteria Nazionali giovanili 2019, che si è tenuta allo Stadio del Nuoto a Riccione nella vasca da 25 metri, ha visto Alberto Razzetti realizzare un crono notevolissimo nei 200 farfalla uomini. Il 20enne ligure, tra i talenti più puri del nostro movimenti, ha infatti siglato il nuovo primato italiano assoluto in questa distanza, con il crono di 1’52″80, cancellando letteralmente il precedente record firmato da ...