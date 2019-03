Non più un Milan a due facce

milanworld

(Di lunedì 18 marzo 2019) La doppia faccia del. Impresentabile quella del primo tempo contro l’Inter, accettabile quella del secondo. È questa una (troppo) ricorrente versione, alla quale mister Gennaro Gattuso deve dare una risposta, soprattutto alle viste di un finale di campionato che si annuncia ben più difficile di quanto potesse prospettarsi una settimana fa.Aver perso (non irrimediabilmente), il terzo posto non vuol dire avere smarrito la strada verso l’obiettivo vitale della Champions League. Piuttosto, si fa pressante la necessità di capitalizzare il vantaggio, tutt’altro che rassicurante, che ilha sin qui raggranellato sulle squadre sottostanti. Che non demordono, come nel caso della Lazio, che, senza minimamente trascurare le altre, si presenta ad oggi come la concorrente più temibile.Nel derby della Madonnina, i rossoneri hanno esposto difetti di ritorno che non ne ...

matteosalvinimi : In Europa hanno capito che oggi in Italia c'è un GOVERNO, non una loro succursale. E noi col cappello in mano non a… - matteorenzi : Oggi Nicola Zingaretti inizia il suo lavoro come Segretario Nazionale del Pd. Un abbraccio a lui e a tutta la squad… - lauraboldrini : Greta Thunberg ha messo in moto una macchina che non si ferma più. Assurdo l’odio contro di lei! Adoperiamoci, i… -