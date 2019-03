“Non mandare a pu… la tua vita” | la campagna shock anti-prostituzione di Montesilvano

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019)a puttane la tua dignità”,a puttane la tua famiglia”,a puttane la tua salute”,a puttane la tua. Il Comune di(Pescara) lancia unacontro la, e per farlo si affida a questi quattro cartelli, ognuno caratterizzato da un colore diverso. Anzi, arriva ad adottarli come immagini di copertina della pagina Facebook ufficiale. “Siamo consapevoli che desta scalpore: era esattamente il nostro obiettivo. Un altro genere di stile sarebbe stato sicuramente meno efficace” spiega a ilFatto.it il sindaco Francesco Maragno. E tresidenti manifestano sconcerto. “Un fenomeno umano complesso come laviene semplificato, degradato e ridotto a insulto sessista con una serie di slogan che, nel moralistico tentativo di ricondurre alla retta via le pecorelle traviate e smarrite, finiscono invece per ...

