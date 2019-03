«Non c’è nessuno “dietro” di me» | Greta Thunberg risponde agli haters

vanityfair

(Di lunedì 18 marzo 2019) Global strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal ...

matteosalvinimi : In Europa hanno capito che oggi in Italia c'è un GOVERNO, non una loro succursale. E noi col cappello in mano non a… - chetempochefa : “C’è una volontà di supremazia nei confronti di chi è diverso. L’Italia firmò le leggi razziali 80 anni fa. I ragaz… - nzingaretti : Tra poco, come primo atto da Segretario, andrò a Porta San Paolo a deporre una corona. Domani sarò in Basilicata pe… -