NoiPa | erogazione aumenti stipendio | il comunicato

(Di lunedì 18 marzo 2019)hain data odierna, 18 marzo 2019, l’arrivo deglistipendiali a partire dal mese di aprile. Gli stessi saliranno poi dal mese di luglio 2019. Al momento non si parla di rinnovo del contratto, anzi questo è scaduto il 31 dicembre scorso, ma la legge di Bilancio ha previsto che nel frattempo venga riconosciuto un anticipo dei benefici derivanti dal rinnovo contrattuale.Ilufficiale: ‘indennità di vacanza contrattuale agli amministrati’sul proprio sito ha dato comunicazione poco fa dell’dell’indennità di vacanza contrattuale; questo il messaggio:Come previsto dall’art. 1, comma 440 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto ...

