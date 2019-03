Noi del futuro facciamo così

'Noi musulmani in Italia ora abbiamo paura - il Governo protegga fedeli e moschee' : parla l'imam di Centocelle : Fare un video in diretta significa voler invitare le persone in tutte le parti del mondo a un'emulazione. Anche il modo in cui questa persona si è presentata in tribunale. Questo problema riguarda ...

Noipa : guida alla lettura del cedolino dello stipendio - in ogni sua parte : Come si legge il cedolino dello stipendio Noipa? Il cedolino dello stipendio viene pubblicato regolarmente ogni mese sul portale, e da lì è scaricabile. Gli importi del cedolino di marzo 2019, sono già visibili. Non tutti sanno bene come consultarlo. I cedolini di Noipa sono divisi in tre pagine. Di seguito, per ogni pagina, spieghiamo i contenuti, così come riportato sul portale ufficiale. Per la guida illustrata Noipa in pdf, potete consultare ...

Gandolfini (Family Day) : “Cirinnà? Delirio paraNoide - parlo da psichiatra”. E invita a pregare per “Non una di meno” : “Do atto a Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia che certamente sui temi antropologici fondamentali il partito più graniticamente coerente è proprio quello di Giorgia. Ed è per questo che mi prendo l’impegno morale e l’imperativo categorico kantiano di dire ovunque, in tutti i collegi, per le prossime elezioni europee, di sostenere uomini e donne di Fratelli d’Italia”. Lo annuncia Massimo Gandolfini, presidente del Family ...

Film italiani del weekend : Momenti di trascurabile felicità e la Notte è piccola per Noi : Pif e Lazotti tra i Film italiani del weekend. Terza settimana di marzo con nuovi titoli provenienti dal cinema italiano. Domani è un altro giorno è in testa alla classifica dei Film italiani più visti, seguito da Croce e Delizia. Nelle sale sono ancora disponibili i titoli usciti giovedì scorso: C’è ...

Milan Inter - Gattuso prima del derby : 'Inter morta? Noi ci siamo passati prima' : ... anche il giocatore più forte del mondo deve avere rispetto degli altri componenti dello spogliatoio e quando vedo che qualcuno manca di rispetto io posso diventare l'uomo più cattivo del mondo. Il ...

Milan-Inter - Spalletti fiducioso in conferenza stampa : “Noi all’altezza della situazione” : Luciano Spalletti alla vigilia del derby tra Milan ed Inter: l’allenatore nerazzurro parla in conferenza stampa Dopo le parole di Rino Gattuso in conferenza stampa, anche Luciano Spalletti ha parlato davanti alla platea di giornalisti alla vigilia del derby tra Milan ed Inter. A seguito della delusione maturata in Europa League contro l’Eintracht Francoforte, il tecnico nerazzurro ha confessato le sue sensazioni ed i suoi ...

Max Verstappen - F1 GP Australia 2019 : “Contento delle qualifiche - il quarto posto era il massimo per Noi” : Max Verstappen ha concluso al quarto posto le qualifiche del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Melbourne (Australia), il pilota olandese della Red Bull è riuscito nell’ultimo tentativo a scavalcare la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, ottenendo la seconda fila al fianco dell’altra Rossa di Sebastian Vettel (in terza piazza). Una prova di grande qualità per Max, capace nel Q3 di trovare ...

Inter - Cambiasso : “Noi del triplete come la Juve? Assolutamente no!” : Inter Cambiasso – Dopo il passaggio del turno della Juventus, che ha mandato i bianconeri ai quarti di finale di Champions League, non sono passate inosservate le parole di uno degli eroi del triplete neroazzurro del 2010. Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell’Inter, ha commentato a Sky Sport le vicende dei bianconeri, sottolineando però la […] L'articolo Inter, Cambiasso: “Noi del triplete come la Juve? ...

Nuova Zelanda - Alessandra Moretti : "Strage figlia del razzismo. Noi politici non dobbiamo alimentare l'odio" : "La strage in Nuova Zelanda è figlia del razzismo". Alessandra Moretti, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, commenta l'attentato in due diverse moschee e avverte: "Noi politici abbiamo una responsabilità enorme e dobbiamo avere una grande attenzione. Se noi con il nostro linguaggio aliment

MotoGP - Dall'Igna - Ducati - : 'Le ali della Honda per Noi sono pericolose' : Comportamenti come quello di Doha fanno male allo sport, tolgono credibilità alla federazione e al campionato. E questo è un male, per tutte le persone che vivono per questo sport, che credono in ...

Se la "Nuova via della Seta" Italia-Cina si rivelasse molto conveniente per Noi : PIERCARLO BARALE - Il presidente Usa Trump si è detto molto preoccupato dall'annunciata adesione del nostro Paese alla "Belt and Road Iniziative". La firma del documento dovrebbe avvenire in occasione ...

Cambiasso attacca : 'Juve come l'Inter del Triplete? Noi non abbiamo dovuto prendere Ronaldo per vincere...' : Intervenuto negli studi di Sky Sport l'ex centrocampista dell'Inter , Esteban Cambiasso ha lanciato una frecciatina alla Juventus dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid che la candida a favorita per la vittoria finale. PARAGONE -...

"L'Europa siamo Noi" - oggi a Cuneo la prima tappa del tour de "La Stampa" : Cristiano Godano, fra l'altro laureato in economia e commercio, sarà l'anima artistica dell'incontro, voce di chi ha scelto la strada, altrettanto difficile, di vivere e con successo, la musica. I ...

Cina : Musolino (Porto Ve) a Cgia - 'Via della Seta dovrà avere ricadute positive per Noi' : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) - E’ stato un incontro interessante quello tenutosi nel primo pomeriggio di quest’oggi nella sede della Cgia di Mestre tra il gruppo dirigente degli artigiani mestrini e il Presidente dell’Autorità Portuale dell’Altro Adriatico, Pino Musolino. Come era prevedibile, gran