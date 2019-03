New York | al centro degli acquisti National Oilwell Varco

New York : netto calo registrato da Davita : Aggressivo avvitamento per Davita , che tratta in perdita del 2,46% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Davita mantiene forza ...

New York : in bella mostra Brighthouse Finl : Protagonista Brighthouse Finl , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,46%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

New York : seduta difficile per Resmed : Ribasso scomposto per Resmed , che esibisce una perdita secca del 2,86% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un ...

A New York corre Advance Auto Parts : Brilla Advance Auto Parts , che passa di mano con un aumento del 4,91%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Advance Auto Parts rispetto ...

Vola a New York Edwards Lifesciences : Seduta decisamente positiva per Edwards Lifesciences , che tratta in rialzo del 6,28%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Edwards Lifesciences evidenzia un andamento più marcato ...

Vola a New York Ralph Lauren : Protagonista la maison statunitense , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,24%. Il trend di Ralph Lauren mostra un andamento in sintonia con quello del World Luxury Index . Questa ...

Il nuovo quartiere di New York che presto vorrai visitare : The Vessel, Hudson Yards The Vessel, Hudson Yards The Vessel, Hudson Yards The Vessel, Hudson Yards The Vessel, Hudson Yards The Vessel, Hudson Yards The Vessel, Hudson Yards The Vessel, Hudson Yards The Vessel, Hudson Yards The Vessel, Hudson Yards The Vessel, Hudson Yards Quarantasei metri di altezza, 154 rampe di scale, 2500 gradini per 150 milioni di dollari: sono questi i numeri di The Vessel, passerella pedonale in bronzo e cemento ...

L’allenamento fitness che spopola tra le ragazze di New York : L'allenamento fitness che spopola tra le ragazze di New YorkL'allenamento fitness che spopola tra le ragazze di New YorkCosa serveIl megaformerLa lezioneI beneficiLe differenze con il reformer pilatesspopola a New York e Los Angeles, ed è amato anche da Meghan Markle. È l’allenamento con il megaformer, un macchinario che assomiglia al reformer del pilates. Un workout di pilates 3.0 senza impatto sulle articolazioni, e dai risultati ...

E’ un profugo nigeriano - ha 8 anni ed è un senzatetto : ecco chi è il campione di scacchi dello Stato di New York : Ha solo otto anni, nel 2017 è fuggito con la sua famiglia dalla Nigeria, dove i Boko Haram li avrebbero uccisi in quanto cristiani e un anno fa ha trovato ospitalità in un rifugio per senzatetto a New York. E’ andato a scuola, ha imparato a giocare a scacchi e la settimana scorsa è tornato nel rifugio con un trofeo enorme: ha vinto il campionato nella sua categoria del torneo di scacchi nello Stato di New York. Lui si chiama Tanitoluwa ...

New York - svolta nelle indagini sull’omicidio del boss Frank Calì : arrestato un 24enne : svolta nelle indagini sull’omicidio di Frank Calì, soprannominato Franky Boy, 53enne boss emergente del clan Gambino, ucciso alcuni giorni fa a New York, davanti alla sua casa di Staten Island. Tutti avevano pensato ad una faida di mafia, per il primo assassinio di un esponente di spicco della malavita italo-americana dopo tanto tempo; infatti l’ultimo padrino ammazzato era stato Paul Castellano, 34 anni fa. Si temeva che l’agguato fosse stato ...

